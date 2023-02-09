Прасувати речі після прання більше не потрібно: незвичайна хитрість із фольгою

З цим трюком діставати праску більше не доведеться

Помічник багатьох домогосподинь — алюмінієва фольга. Для чого її тільки не використовують: у процесі запікання страви в духовці, для очищення важких плям на каструлях і в багатьох інших випадках, про які ми писали раніше.

У цьому матеріалі відповідаємо на питання про те, навіщо хитрі господині кладуть кульки з фольги у пральну машину. Виявляється, ця проста дія може замінити нудне прасування білизни. Про це пише cpykami.

Як використовувати фольгу у пралці

Беремо звичайну фольгу, при цьому поміщаємо брудні речі в пральну машинку. Скочуємо з фольги 2-3 кульки. Відправляємо їх до речей у машинку. Потім включаємо будь-яку програму, додаємо звичний миючий засіб. Можна обійтися і без кондиціонера для білизни: речі, випрані з кульками з фольги, будуть ніби випрасовані праскою!

Раніше "Телеграф" писав, як повернути нормальний розмір вовняній речі. Завдяки цьому способу виріб поверне колишній вигляд і стане м’якшим.