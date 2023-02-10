Що робити, якщо з раковини смердить: усунути проблему легко за допомогою двох інгредієнтів

Усуньте всі неприємні запахи миттєво

Сучасна сантехніка покликана забезпечувати достатній рівень чистоти та свіжості на кухні або у ванній кімнаті. Однак коли вона сама страждає через поломки, доводиться втручатися вже фахівцеві. Однак не варто поспішати звертатися до майстра, адже виправити деякі неприємні моменти, наприклад, прибрати засмічення чи неприємний запах із раковини, можна самостійно.

Якщо ви відчули, що з раковини стало неприємно пахнути, то усунути цю проблему можна легко та швидко за допомогою двох простих інгредієнтів – двох лимонів та харчової соди. Про це пише cpykami.

Як прибрати неприємний запах у раковині

Вижимаємо сік із лимонів. Підігріваємо в мікрохвильовій печі або на плиті, щоб сік був гарячим. Додаємо 2 ст. л. соди (або висипаємо окремо у раковину, а вже потім вливаємо туди гарячий сік). Виливаємо суміш у раковину, залишаємо на 60 хвилин. Через годину заливаємо в раковину гарячу воду, можна з-під крана.

Раніше "Телеграф" розповідав, як почистити раковину до блиску. Звести нанівець жирні розводи, плями та бруд можна лише за допомогою трьох інгредієнтів.