Всього два “інгредієнти” та шви плитки на кухонній підлозі блищатимуть: проста бабусина хитрість

Найкращі "союзники" для прибирання кухонної плиткової підлоги

Підлога — це та частина кухні, яка страждає найбільше. Навряд чи є така господиня, яка ніколи нічого не капає, не падає і не розсипається під час готування, а все це "приймає" на себе саме підлогу. А якщо він ще й устелений плиткою, то окрім "стандартного" миття підлоги, потрібно окремо займатися і прибиранням швів між плитками.

Сьогодні ми хочемо поділитися з вами простою бабусиною хитрістю, як приготувати засіб для чищення з підручних "матеріалів", який відмиє плитку і її шви до блиску. Це дуже виграшна комбінація, пише портал santeplus.

Як відмити шви плитки для підлоги в кухні

Вам знадобиться два простих компоненти, які швидше за все є у вашому будинку, — перекис водню та харчова сода. Ці два продукти чудово поєднуються один з одним, ефективно очищаючи плитку та шви.

Змішайте 3 столові ложки харчової соди і чайну ложку перекису водню, поки не отримаєте пасту, і ваш засіб для чищення готовий. Для прибирання підійде стара щітка, навіть зубна. Змочіть її в цій пасті і протріть плиткові шви, а потім протріть вологою ганчіркою або шваброю по всій поверхні.

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