Рус

Всього два “інгредієнти” та шви плитки на кухонній підлозі блищатимуть: проста бабусина хитрість

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Як відмити шви плитки для підлоги — лайфхак
Як відмити шви плитки для підлоги — лайфхак. Фото pexels.com

Найкращі "союзники" для прибирання кухонної плиткової підлоги

Підлога — це та частина кухні, яка страждає найбільше. Навряд чи є така господиня, яка ніколи нічого не капає, не падає і не розсипається під час готування, а все це "приймає" на себе саме підлогу. А якщо він ще й устелений плиткою, то окрім "стандартного" миття підлоги, потрібно окремо займатися і прибиранням швів між плитками.

Сьогодні ми хочемо поділитися з вами простою бабусиною хитрістю, як приготувати засіб для чищення з підручних "матеріалів", який відмиє плитку і її шви до блиску. Це дуже виграшна комбінація, пише портал santeplus.

Як відмити шви плитки для підлоги в кухні

Вам знадобиться два простих компоненти, які швидше за все є у вашому будинку, — перекис водню та харчова сода. Ці два продукти чудово поєднуються один з одним, ефективно очищаючи плитку та шви.

Змішайте 3 столові ложки харчової соди і чайну ложку перекису водню, поки не отримаєте пасту, і ваш засіб для чищення готовий. Для прибирання підійде стара щітка, навіть зубна. Змочіть її в цій пасті і протріть плиткові шви, а потім протріть вологою ганчіркою або шваброю по всій поверхні.

Раніше "Телеграф" розповідав, як почистити раковину до блиску. Звести нанівець жирні розводи, плями та бруд можна лише за допомогою трьох інгредієнтів.

Теги:
#Прибирання #Плитка #Лайфхак