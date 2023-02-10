Швидко і без подряпин: один простий засіб вибілить жовтий пластик на побутовій техніці

Подібне чищення достатньо проводити раз на пів року.

З часом білий пластик побутової техніки поступово втрачає свій зовнішній вигляд, перетворюючи мікрохвильові печі, пральні і т.д з білих на жовті. З одного боку, яка різниця, головне, що працює, проте естетику ніхто не скасовував. Не поспішайте засмучуватися, адже розв'язати цю проблему дуже легко та просто.

Якщо ви виявили у себе цю проблему, не поспішайте купувати потужні відбілювачі та іншу хімію, пише портал prostoway. А все тому, що повернути колишню білизну пластику можна за допомогою підручного засобу, який 100% є у кожному будинку.

Як відбілити жовтий пластик побутової техніки.

Делікатно очищає і при цьому не залишає навіть мікроподряпини звичайна зубна паста. Просто нанесіть її на стару щітку, змочіть трохи водою та круговими рухами пройдіться по всій поверхні техніки. Після обробки пожовклого пластику залиште засіб на 15 хвилин.

Великою перевагою зубної щітки є той факт, що нею можна добре очистити найдрібніші деталі, кнопки, проміжки (стики).

Також для більшої надійності можна змішати пасту із содою та натерти проблемні місця ще раз. Однак сода все ж таки може при сильному терті залишити міні-подряпини.

Раніше ми розповідали, чим помити вікна, щоб вони засяяли вже за 10 хвилин. Цей хитрий трюк з білим оцтом вважається одним із найдешевших і водночас одним із найефективніших.