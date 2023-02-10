Жодного нальоту, тільки блиск: який натуральний продукт миттєво очистить скло душової кабіни

Необхідний для прибирання інгредієнт знайдеться у будь-якому будинку

У ванній кімнаті при прибиранні багато часу і зусиль доводиться приділяти боротьбі з нальотом. Плями від води можуть з’являтися на крані, але особливо забрудненим часто виглядають дверцята душової кабіни. Однак один натуральний продукт швидко вирішить цю проблему та відмиє скло до блиску.

Скористайтеся простим, але ефективним лайфхаком для очищення скла душової кабіни. Все, що вам знадобиться, легко знайти в будинку, адже йдеться про звичайний столовий оцет. Цей засіб чудово прибирає наліт, не залишаючи розводів, пише Express.

Домашній засіб для миття скла можна приготувати з однієї частини оцту та однієї частини гарячої води. Можете почергово влити їх у пляшку з розпилювачем.

Як очистити скло душової кабіни до блиску за допомогою оцту та води:

Спочатку відкрийте вікно, щоб вам не заважав сильний запах оцту.

Нанесіть розчин на скло і протріть губкою.

Витріть насухо.

Якщо розчин не впорався зі слідами та плямами після першого застосування, спробуйте збільшити концентрацію основного засобу. Ви можете додати більше оцту, змішаного із водою – і це має спрацювати.

Раніше "Телеграф" розповідав, у яких місцях вдома найбрудніше. Не варто думати, що це лише унітаз. А також ми ділилися незвичайним лайфхаком-п’ятихвилинкою із прибирання ванної кімнати.