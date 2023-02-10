Як за лічені хвилини витерти весь пил навіть у важкодоступних місцях: китайський трюк

Завдяки цьому китайському методу ви відчуєте вдома чистоту та комфорт

Дрібні частки пилу, які потрапляють у наші житла через вентиляцію, відкриті вікна та двері, мають властивість накопичуватися, якщо довго не займатися прибиранням. Комусь цей процес може принести деяке задоволення, але більшості витирання пилу приносить один дискомфорт. То як же позбутися бруду швидко і надовго?

Пропонуємо скористатися простим, але ефективним лайфхаком, дуже популярним у китайських домогосподинь. Як пише Ukr.Media, вам знадобляться тільки капронові панчохи або колготки (обов’язково чисті, можна старі) і звичайнісінький віник.

Як прибрати пил швидко та надовго

Обертаємо капроновий виріб навколо віника і починаємо прибиратись. Нейлон, завдяки статичній електриці, має властивість швидкого притягування частинок пилу навіть у важкодоступних місцях.

Раніше "Телеграф" розповідав, як правильно витирати пил з телевізора. Один неправильний рух — і доведеться купувати новий пристрій.