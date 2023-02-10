Топ-5 способів вивести з одягу пляму від кави: з цим легко впораються підручні засоби

Підбирати найкращий метод варто в залежності від типу тканини та кольору речей, які постраждали від кави

Кавові плями вважаються одними з найважчих для виведення. Випрати їх буває навіть складніше, ніж плями від чорнила, які здаються справжнім кінцем світу. Однак насправді все не настільки погано.

Відіпрати одяг, на який ви розлили каву, дійсно непросто, але точно можливо. А щоб цей процес був простішим, ловіть топ-5 лайфхаків, які передбачають використання простих підручних засобів. Секретними методами усунення плям від кави ділиться prostoway.

№1. Господарське мило

Цей метод спрацює для забруднення будь-якого виду тканини.

Досвідчені господині завжди мають про запас хоча б шматок господарського мила. Якщо ви вважаєте, що це — минуле століття, то мусимо вас розчарувати: цей засіб досить ефективний проти різних типів забруднення.

Працює все дуже просто: пляма добре намилюється та кілька разів обполіскується чистою водою. А якщо плями застарілі, то можна приготувати розчин з господарським милом: його треба натерти на будь-якій тертці і залити окропом. Щойно миючий розчин трохи охолоне (до температури, коли вода вже не буде пекти руки), його наносять на страшну пляму з-під кави.

№2. Перекис водню

У цьому випадку слід бути дуже обережним — цей засіб висвітлює речі, тож не підійде для кольорових і делікатних тканин. Цим способом можна виводити плями тільки з білих та дуже світлих речей, перевіривши перед тим його дію на якійсь непомітній ділянці тканини.

Як вивести пляму від кави за допомогою перекису водню: залишки кави прибираються з тканини, а засіб наливається безпосередньо на пляму. Вже через 10 хв річ потрібно замочити або відразу ж випрати.

№3. Оцет + сода

Спрацює у будь-якому випадку, але делікатні речі краще не випробовувати у такий спосіб — цей розчин може завдати їм шкоди. Найкраще підходить цей метод для порятунку джинсів.

Можна використовувати як білий столовий оцет без добавок, так і звичайний 9%-ий.

Спосіб застосування: пральний порошок поєднується з содою в рівних пропорціях і гаситься за допомогою оцту. Отриману суміш наносять на пляму. Головне — не тримати цю суміш на тканині більше 5 хв, інакше кавова пляма вже не здаватиметься вам найбільшою проблемою!

№4. Нашатирний спирт

Цей метод найкраще підходить для очищення від кави вовняних тканин та синтетики.

Нам потрібно:

50 мл нашатирного спирту;

350 мл кип'ятку;

40 г тертого господарського мила.

Усі інгредієнти ретельно перемішуються в окропі — до повного розчинення. Щойно суміш остигне, її можна наносити на пляму маленькою щіточкою або ватним диском. Якщо з першого разу ефект не стовідсотковий, краще повторити процедуру.

№5. Лимонна кислота

Це ще один ризикований спосіб, який можна застосовувати лише для кольорових речей.

На кавову пляму треба накапати трішки лимонного соку, зачекати 15 хв і відразу добре сполоснути річ й замочити її на деякий час. Інший варіант — приготувати концентрований розчин з лимонною кислотою, обробити забруднену річ та залишити її на годину-півтори, а тоді попрати, як і зазвичай.

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