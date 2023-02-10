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Як зарядити телефон від акумулятора і що для цього потрібно

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Як зарядити телефон від акумулятора і що для цього потрібно

Іноді іншого способу просто не залишається

В умовах постійних відключень світла українцям довелося розв'язувати питання, з якими вони ніколи не стикалися. Наприклад, гостро постало питання, як зарядити мобільний телефон, якщо немає світла. Так багато хто розуміє, що девайс можна заряджати в автомобілі через адаптер кабелю USB, проте мало хто знає, що його також можна зарядити безпосередньо від автомобільного акумулятора.

Як мовиться в матеріалі 24 каналу, існує два способи заряджання телефону від акумулятора в "польових умовах", проте користуватися ними варто лише в крайніх випадках і нетривалий час.

В першу чергу варто розуміти, що автомобільні акумулятори видають струм з напругою 12 вольтів, тоді як телефону потрібна напруга 5 вольтів. Крім того, необхідно буде зібрати нашвидкуруч схему, яка дозволить зарядити пристрій.

Екстремальний спосіб

Якщо під рукою є розряджений телефон і акумулятор, але немає альтернативного способу зарядити пристрій, можна скористатися цим методом.

Для цього знадобляться дві лампи потужністю в 21 ват або напругою в 12 вольтів, провід перетином не менший за автомобільний і еластичний матеріал для фіксації, на зразок гумки, лейкопластиру, ізострічки або шнурка. Крім того, доведеться зіпсувати ваш зарядний кабель, оскільки вам буде потрібен доступ до дротів усередині нього.

З цих матеріалів треба зробити просту схему, яка дозволить "посадити" напругу до 5 вольтів, що дозволить зарядити ваш телефон.

Заряджання телефону від автомобільного акумулятора
Схема "зарядного пристрою"
Заряджання телефону від автомобільного акумулятора
Зібраний пристрій

Найбільшою хитрістю буде приєднання лампочок до контактів, що без паяльника складно, але все ж таки можливо.

Заряджання телефону від автомобільного акумулятора
Способи приєднання дроту до контакту
Заряджання телефону від автомобільного акумулятора

Навіть якщо контакт не вийде занадто щільним, нічого страшного в цьому немає, оскільки струм у схемі буде невеликий.

Також важливо не переплутати "плюс" (часто червоний провід) та "мінус" (часто чорний) на зрізаному зарядному кабелі, оскільки помилка в полярності призведе до того, що телефон вийде з ладу.

Менш екстремальний спосіб

Це спрацює, якщо окрім смартфона та акумулятора у вас під рукою є автомобільна зарядка для 12-вольтної розетки – але немає самої розетки.

Тоді завдання спрощується до двох кроків:

  • Знайти відрізок дроту на зразок автомобільного та довжиною близько 1 м;
  • З’єднати дротом клеми АКБ із контактами на штекері "зарядки".

Знову ж таки тут основна заковика буде у приєднанні мідної жили до контактів, а також у тому, щоб не переплутати "плюс" і "мінус".

Зовнішні бічні контакти є "мінусом" і провід до нього можна просто примотати, а ось до центрального контакту штекера ("плюс") приєднати провід можна, як і лампочки.

Автомобільна зарядка
Автомобільна зарядка

Раніше "Телеграф" розповідав про те, навіщо вимикати телефон під час заряджання. Цей простий спосіб може продовжити термін служби вашого смартфона.

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