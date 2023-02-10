Як зарядити телефон від акумулятора і що для цього потрібно

Іноді іншого способу просто не залишається

В умовах постійних відключень світла українцям довелося розв'язувати питання, з якими вони ніколи не стикалися. Наприклад, гостро постало питання, як зарядити мобільний телефон, якщо немає світла. Так багато хто розуміє, що девайс можна заряджати в автомобілі через адаптер кабелю USB, проте мало хто знає, що його також можна зарядити безпосередньо від автомобільного акумулятора.

Як мовиться в матеріалі 24 каналу, існує два способи заряджання телефону від акумулятора в "польових умовах", проте користуватися ними варто лише в крайніх випадках і нетривалий час.

В першу чергу варто розуміти, що автомобільні акумулятори видають струм з напругою 12 вольтів, тоді як телефону потрібна напруга 5 вольтів. Крім того, необхідно буде зібрати нашвидкуруч схему, яка дозволить зарядити пристрій.

Екстремальний спосіб

Якщо під рукою є розряджений телефон і акумулятор, але немає альтернативного способу зарядити пристрій, можна скористатися цим методом.

Для цього знадобляться дві лампи потужністю в 21 ват або напругою в 12 вольтів, провід перетином не менший за автомобільний і еластичний матеріал для фіксації, на зразок гумки, лейкопластиру, ізострічки або шнурка. Крім того, доведеться зіпсувати ваш зарядний кабель, оскільки вам буде потрібен доступ до дротів усередині нього.

З цих матеріалів треба зробити просту схему, яка дозволить "посадити" напругу до 5 вольтів, що дозволить зарядити ваш телефон.

Схема "зарядного пристрою"

Зібраний пристрій

Найбільшою хитрістю буде приєднання лампочок до контактів, що без паяльника складно, але все ж таки можливо.

Способи приєднання дроту до контакту

Навіть якщо контакт не вийде занадто щільним, нічого страшного в цьому немає, оскільки струм у схемі буде невеликий.

Також важливо не переплутати "плюс" (часто червоний провід) та "мінус" (часто чорний) на зрізаному зарядному кабелі, оскільки помилка в полярності призведе до того, що телефон вийде з ладу.

Менш екстремальний спосіб

Це спрацює, якщо окрім смартфона та акумулятора у вас під рукою є автомобільна зарядка для 12-вольтної розетки – але немає самої розетки.

Тоді завдання спрощується до двох кроків:

Знайти відрізок дроту на зразок автомобільного та довжиною близько 1 м;

З’єднати дротом клеми АКБ із контактами на штекері "зарядки".

Знову ж таки тут основна заковика буде у приєднанні мідної жили до контактів, а також у тому, щоб не переплутати "плюс" і "мінус".

Зовнішні бічні контакти є "мінусом" і провід до нього можна просто примотати, а ось до центрального контакту штекера ("плюс") приєднати провід можна, як і лампочки.

Автомобільна зарядка

Раніше "Телеграф" розповідав про те, навіщо вимикати телефон під час заряджання. Цей простий спосіб може продовжити термін служби вашого смартфона.