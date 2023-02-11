Всього пара кліків і телефон перестане "зависати": як налаштувати автовидалення кешу у Telegram

Пояснюємо, чому це важливо і як автоматизувати процес, щоб забутися про таку проблему раз і назавжди

Телеграм — один із найпопулярніших додатків в Україні. Зараз ним користується настільки багато людей, що один із операторів навіть вирішив виключити його з переліку безлімітних застосунків. Саме сюди українці насамперед "йдуть", коли хочуть дізнатися найактуальніші новини, особливо — під час російських ракетних ударів. І саме внаслідок частого використання кеш у Telegram засмічується надзвичайно швидко. А від цього вже може погано працювати ваш гаджет.

Річ у тім, що під час роботи додаток зберігає на диск фото, відео, гіфки та інший контент із ваших персональних листувань та каналів, на які ви підписані. З одного боку це дає можливість миттєво отримувати доступ до медіаконтенту (навіть за відсутності підключення до мережі), а з іншого — займає занадто багато місця на телефоні і з часом гальмує його роботу, з’їдаючи всю вільну пам’ять. Більшість користувачів знають, що час від часу кеш телеграма треба чистити, однак є й простіший спосіб, який не вимагатиме від вас постійно тримати цю задачу в голові. Про нього ми сьогодні й розкажемо.

Як почистити кеш у Telegram

Зайдіть у налаштування програми. Там треба знайти пункт "Дані та сховище", тоді — "Використання сховища".

Тут ми побачимо, скільки пам’яті займають файли з Telegram. Щоб їх видалити, натискаємо кнопку "Очистити кеш".

От і все - після успішного очищення у вас з'явиться таке вікно

Зауважимо, що під час видалення кешу всі файли, якими ви обмінювалися, залишаються доступними в чаті — вони нікуди не зникнуть і за потреби їх можна буде завантажити заново. Те саме стосується і текстових повідомлень, а також телеграм-каналів, на які ви підписані.

Як налаштувати автоматичне очищення кешу в Телеграмі

Аби додаток сам видаляв накопичені файли, які вам не потрібні, потрібно налаштувати його за трьома параметрами: "Особисті чати", "Групові чати", "Канали". У кожному з випадків вам доступний часовий проміжок:

1 день

1 тиждень

1 місяць

Ніколи

Коли ви оберете одну з цих опцій, саме через встановлений проміжок часу у кожному з випадків застосунок сам очищатиме кеш. У випадку з "Ніколи" він цього, звісно ж, не робитиме і вам доведеться й надалі підчищати усе вручну.

До речі, ви можете додати "Виняток". У такому разі програма видасть вам усі чати з певної категорії (особисті, групові або ж канали) і для них ви зможете задати інші параметри.

Раніше ми розповідали, як обійти захист на смартфоні, якщо ви забули свій PIN-код. Пропонуємо вам аж три дієві методи повернути контроль над своїм телефоном у разі виникнення такої неприємності.