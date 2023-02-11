Іменини Луки у 2023 році: всі дні, коли Лука святкує День ангела

У імені Лука дуже цікаве походження

На сьогодні ім’я Лука дуже рідкісне, проте має давню та цікаву історію. "Телеграф" вирішив розповісти, що воно означає і коли всі Дні ангела Луки протягом року.

Значення імені Лука

Вважається, що ім’я з’явилося як похідне від грецького імені Лукас, яке своєю чергою з’явилося від латинського слова "lux" (світло), яке схиляється як "lucis", "lucas". За цією версією ім’я Лука означає "той, хто народився на світанку" або "той, що світиться".

Але є ще одна версія походження імені Лука, — воно також може значити "людина з Луканії", історичної області на півдні Італії, яка колись була під контролем греків.

У християн ім’я Лука насамперед асоціюється з євангелістом Лукою, апостолом від сімдесяти.

Є також схоже ім’я Лук’ян, — за однією версією, воно, як і ім’я Лука, походить від латинського "lux" (світло), за іншою версією означає "син Луки", "той, що належить Луці".

Зустрічаються такі форми імені Лука як Лукас, Луцик, Луканя, Луня, Люц, Люк.

Коли День ангела Луки?

Носії імені Лука відзначають іменини понад двадцять разів на рік за церковним православним календарем.

Перерахуємо головні:

17 січня, 5 травня, 31 жовтня — святий апостол від сімдесяти євангеліст Лука;

11 червня, — архієпископ Лука Війно-Ясенецький Сімферопольський та Кримський.

Також перерахуємо всі іменини Луки, включаючи менш важливі:

у січні: 9, 17;

у лютому: 11, 20, 23;

у березні: 5, 18;

у квітні: 5, 21;

у травні: 5, 7;

у червні: 11;

у липні: 3, 10;

у серпні: 12, 31;

у вересні: 20, 23;

у жовтні: 31;

у листопаді: 19;

у грудні: 24.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому за прикметами не можна дарувати улюбленим чоловікам телефони.