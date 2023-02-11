Лука, з іменинами! Красиві листівки та вітання на День ангела Луки

Не забудьте привітати Луку з іменинами

Ім’я Лука — дуже давнє і красиве, хай на сьогоднішній день і не найпоширеніше. Як ми раніше розповідали, носії імені Лука святкують День ангела більш ніж двадцять разів на рік. Тепер "Телеграф" приготував добірку відмінних варіантів для привітання Луки у віршах, прозі, листівках та картинках з іменинами.

Короткі привітання з Днем ангела Луки своїми словами

Лука, з Днем ангела! У цей непростий час хочу побажати тобі, щоб життя твоє йшло легко і красиво, ніби швидкісною трасою, і ніякі дрібні неприємності не псували тобі настрою. Нехай твій ангел тебе береже!

Вітаю з іменинами Луки! Бажаю, щоб у твоєму домі завжди було тепло, привітно та затишно, а кожен новий день приносив лише приємні сюрпризи та враження.

Лука! Залишайся завжди таким же простим, творчим і привабливим, впевнено рухайся до своєї мети, і нехай жодні непорозуміння не зупиняють тебе на шляху до успіху. З Днем ангела!

Листівки для привітання на День ангела Луки

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що суворо заборонено за прикметами дарувати чоловікам на свята.