Що можна і не можна дарувати чоловікові: прикмети

У народі існує велика кількість заборон, які стосуються подарунків.

Коли наближається якесь свято, у голові одразу постає питання: що подарувати. А навіть якщо і не з’являється, то все ж краще знати, що не варто купувати як подарунок. Особливо це стосується подарунків для чоловіків.

Виявляється, існує цілий список небажаних презентів, які краще не купувати, адже їм не раді. І справа тут не різниці смаків або в непотрібності предмета, а в тому, що деякі подарунки несуть негативний вплив на долю.

"Телеграф" склав список подарунків, від яких, за повір’ям, варто відмовитись.

Що не можна дарувати чоловікові

Годинник

У багатьох народах такий подарунок пов’язують із розлукою і навіть зі смертю.

Щоб "обійти" цю прикмету, потрібно "продати" подарунок винуватцю урочистості.

Спільні фотографії у рамці

Якщо ви не бажаєте розлучитися зі своїм чоловіком, то від такого хоч і милого презенту краще відмовитись.

Капці та шкарпетки

Прикмети стверджують, що подарунок, який можна одягнути на ноги, призведе до того, що ця людина піде з вашого життя.

Ножі

Подарований гострий предмет приносить до будинку напругу у всіх сферах життя.

Носовичок

Відповідно до прикмет цей подарунок — до сліз.

В’язані речі

Вважається, що якщо дівчина подарує коханому, що зв’язане своїми руками до весілля, то це може призвести до зради.

Посуд

Порожній посуд може залучити до життя чоловіка убогість.

Якщо плануєте такий подарунок, то обов’язково покладіть щось усередину.

Порожній гаманець, сумка або валіза

Такі подарунки мають бути чимось наповнені.

Скриньки

Прикмети кажуть, якщо подарувати чоловікові скриньку, то надалі він приховуватиме від коханої свої думки.

Гребінці для волосся

Такий подарунок може видати ваші потаємні бажання.

Шарфи

Такий подарунок часто пов’язують із мотузкою для повішення.

Краватка

Існує повір’я, що такий подарунок прив’язує до дарувальника без його волі.

Спідня білизна

Подарована спідня білизна привертає до зрад.

Натільні хрестики

У православній традиції, хрестики можна дарувати лише за хрещення.

Раніше "Телеграф" писав, що в жодному разі не можна робити біля дзеркала.