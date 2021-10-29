Що можна і не можна дарувати чоловікові: прикмети
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У народі існує велика кількість заборон, які стосуються подарунків.
Коли наближається якесь свято, у голові одразу постає питання: що подарувати. А навіть якщо і не з’являється, то все ж краще знати, що не варто купувати як подарунок. Особливо це стосується подарунків для чоловіків.
Виявляється, існує цілий список небажаних презентів, які краще не купувати, адже їм не раді. І справа тут не різниці смаків або в непотрібності предмета, а в тому, що деякі подарунки несуть негативний вплив на долю.
"Телеграф" склав список подарунків, від яких, за повір’ям, варто відмовитись.
Що не можна дарувати чоловікові
- Годинник
У багатьох народах такий подарунок пов’язують із розлукою і навіть зі смертю.
- Спільні фотографії у рамці
Якщо ви не бажаєте розлучитися зі своїм чоловіком, то від такого хоч і милого презенту краще відмовитись.
- Капці та шкарпетки
Прикмети стверджують, що подарунок, який можна одягнути на ноги, призведе до того, що ця людина піде з вашого життя.
- Ножі
Подарований гострий предмет приносить до будинку напругу у всіх сферах життя.
- Носовичок
Відповідно до прикмет цей подарунок — до сліз.
- В’язані речі
Вважається, що якщо дівчина подарує коханому, що зв’язане своїми руками до весілля, то це може призвести до зради.
- Посуд
Порожній посуд може залучити до життя чоловіка убогість.
- Порожній гаманець, сумка або валіза
Такі подарунки мають бути чимось наповнені.
- Скриньки
Прикмети кажуть, якщо подарувати чоловікові скриньку, то надалі він приховуватиме від коханої свої думки.
- Гребінці для волосся
Такий подарунок може видати ваші потаємні бажання.
- Шарфи
Такий подарунок часто пов’язують із мотузкою для повішення.
- Краватка
Існує повір’я, що такий подарунок прив’язує до дарувальника без його волі.
- Спідня білизна
Подарована спідня білизна привертає до зрад.
- Натільні хрестики
У православній традиції, хрестики можна дарувати лише за хрещення.
Раніше "Телеграф" писав, що в жодному разі не можна робити біля дзеркала.
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