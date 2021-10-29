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Що можна і не можна дарувати чоловікові: прикмети

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публікації
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Від цих подарунків варто відмовитись Новина оновлена 29 жовтня 2021, 11:50
Від цих подарунків варто відмовитись

У народі існує велика кількість заборон, які стосуються подарунків.

Коли наближається якесь свято, у голові одразу постає питання: що подарувати. А навіть якщо і не з’являється, то все ж краще знати, що не варто купувати як подарунок. Особливо це стосується подарунків для чоловіків.

Виявляється, існує цілий список небажаних презентів, які краще не купувати, адже їм не раді. І справа тут не різниці смаків або в непотрібності предмета, а в тому, що деякі подарунки несуть негативний вплив на долю.

"Телеграф" склав список подарунків, від яких, за повір’ям, варто відмовитись.

Що не можна дарувати чоловікові

  • Годинник

У багатьох народах такий подарунок пов’язують із розлукою і навіть зі смертю.

Щоб "обійти" цю прикмету, потрібно "продати" подарунок винуватцю урочистості.
Щоб "обійти" цю прикмету, потрібно "продати" подарунок винуватцю урочистості.
  • Спільні фотографії у рамці

Якщо ви не бажаєте розлучитися зі своїм чоловіком, то від такого хоч і милого презенту краще відмовитись.

  • Капці та шкарпетки

Прикмети стверджують, що подарунок, який можна одягнути на ноги, призведе до того, що ця людина піде з вашого життя.

  • Ножі

Подарований гострий предмет приносить до будинку напругу у всіх сферах життя.

  • Носовичок

Відповідно до прикмет цей подарунок — до сліз.

  • В’язані речі

Вважається, що якщо дівчина подарує коханому, що зв’язане своїми руками до весілля, то це може призвести до зради.

  • Посуд

Порожній посуд може залучити до життя чоловіка убогість.

Якщо плануєте такий подарунок, то обов’язково покладіть щось усередину.
Якщо плануєте такий подарунок, то обов’язково покладіть щось усередину.
  • Порожній гаманець, сумка або валіза

Такі подарунки мають бути чимось наповнені.

  • Скриньки

Прикмети кажуть, якщо подарувати чоловікові скриньку, то надалі він приховуватиме від коханої свої думки.

  • Гребінці для волосся

Такий подарунок може видати ваші потаємні бажання.

  • Шарфи

Такий подарунок часто пов’язують із мотузкою для повішення.

  • Краватка

Існує повір’я, що такий подарунок прив’язує до дарувальника без його волі.

  • Спідня білизна

Подарована спідня білизна привертає до зрад.

  • Натільні хрестики

У православній традиції, хрестики можна дарувати лише за хрещення.

Раніше "Телеграф" писав, що в жодному разі не можна робити біля дзеркала.

Теги:
#Подарунок #Подарунки #Прикмети #Народні прикмети
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