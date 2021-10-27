Що не можна робити навпроти дзеркала

З цього приводу є досить багато прикмет

Протягом багатьох століть існує особливе ставлення до дзеркал. Вважається, що це певний портал у потойбіччя, де можуть ховатися духи, як хороші, так і погані. Дзеркало має властивість вбирати в себе навколишню енергетику і зчитувати інформацію з тих людей, які заглядають у нього. Чому не можна тримати в будинку тріснуте або розбите дзеркало читайте в нашому матеріалі.

Що не можна робити біля дзеркала

Не дивіться у дзеркало після опівночі

Ще в давнину люди вважали, що небезпечно дивитися вночі у дзеркало. Вірили, що в цей час відкривається портал у потойбіччя і сутності, що живуть у нижньому світі, можуть підживлюватися енергією людини. Того ж стосується і сну навпроти дзеркала.

Не лайтеся і не матюкайтеся перед дзеркалом

Весь негатив перед тим, як підходити до дзеркала, слід відкинути. Погані установки, проговорені біля дзеркала, можуть повернутися у життя з багаторазовим збільшенням.

Не вживайте їжу біля дзеркала

Обідаючи перед дзеркалом, людина може "з’їсти" свій розум, гарну зовнішність та здоров’я.

Не дивіться у дзеркало під час хвороби

Якщо ви не в доброму здоров’ї, духи з дзеркал можуть підживлюватися вашою життєвою енергією і посилити становище.

Не ставте фотографії навпроти дзеркал

Езотерики кажуть, що інакше істоти з потойбічного світу можуть забрати енергію тієї людини, яка зображена на знімку.

Не показуйте дітям їх відображення у дзеркалі

Дитина найбільш схильна до впливу потойбічного світу, оскільки в цей час у неї ще не сформовано захисне біополе. Дитина особливо найбільш вразлива до п’яти років.

Не вішайте дзеркало навпроти вхідних дверей

У вхідні двері входить безліч людей з різним настроєм та невідомими господарям будинку намірами. Дзеркало, встановлене навпроти вхідних дверей, забиратиме негативну енергетику у гостей, а віддаватиме домочадцям.

Загадка дзеркал у наші дні не розкрита й досі. Тому варто прислухатися до запропонованих рекомендацій, щоб захистити своє життя та здоров’я.

Раніше "Телеграф" писав, які речі категорично не варто тримати в будинку, щоб не накликати на себе та свою родину бід.