Що не можна робити навпроти дзеркала
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З цього приводу є досить багато прикмет
Протягом багатьох століть існує особливе ставлення до дзеркал. Вважається, що це певний портал у потойбіччя, де можуть ховатися духи, як хороші, так і погані. Дзеркало має властивість вбирати в себе навколишню енергетику і зчитувати інформацію з тих людей, які заглядають у нього. Чому не можна тримати в будинку тріснуте або розбите дзеркало читайте в нашому матеріалі.
Що не можна робити біля дзеркала
- Не дивіться у дзеркало після опівночі
Ще в давнину люди вважали, що небезпечно дивитися вночі у дзеркало. Вірили, що в цей час відкривається портал у потойбіччя і сутності, що живуть у нижньому світі, можуть підживлюватися енергією людини. Того ж стосується і сну навпроти дзеркала.
- Не лайтеся і не матюкайтеся перед дзеркалом
Весь негатив перед тим, як підходити до дзеркала, слід відкинути. Погані установки, проговорені біля дзеркала, можуть повернутися у життя з багаторазовим збільшенням.
- Не вживайте їжу біля дзеркала
Обідаючи перед дзеркалом, людина може "з’їсти" свій розум, гарну зовнішність та здоров’я.
- Не дивіться у дзеркало під час хвороби
Якщо ви не в доброму здоров’ї, духи з дзеркал можуть підживлюватися вашою життєвою енергією і посилити становище.
- Не ставте фотографії навпроти дзеркал
Езотерики кажуть, що інакше істоти з потойбічного світу можуть забрати енергію тієї людини, яка зображена на знімку.
- Не показуйте дітям їх відображення у дзеркалі
Дитина найбільш схильна до впливу потойбічного світу, оскільки в цей час у неї ще не сформовано захисне біополе. Дитина особливо найбільш вразлива до п’яти років.
- Не вішайте дзеркало навпроти вхідних дверей
У вхідні двері входить безліч людей з різним настроєм та невідомими господарям будинку намірами. Дзеркало, встановлене навпроти вхідних дверей, забиратиме негативну енергетику у гостей, а віддаватиме домочадцям.
Загадка дзеркал у наші дні не розкрита й досі. Тому варто прислухатися до запропонованих рекомендацій, щоб захистити своє життя та здоров’я.
Раніше "Телеграф" писав, які речі категорично не варто тримати в будинку, щоб не накликати на себе та свою родину бід.
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