Укр

Что можно и нельзя дарить мужчине: приметы

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
Дата публикации
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Автор
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От этих подарков стоит отказаться Новость обновлена 29 октября 2021, 12:06
От этих подарков стоит отказаться

В народе существует большое количество запретов, которые имеют отношение к подаркам.

Когда близится какой-то праздник, в голове сразу появляется вопрос: что подарить. А даже если и не появляется, то все же лучше знать, что не стоит покупать в качестве подарка. Особенно это качается подарков для мужчин. 

Оказывается, существует целый список нежелательных презентов, которые лучше не покупать, ведь им рады не будут. И дело тут не разнице вкусов или в ненужности предмета, а в том, что некоторые подарки несут в себе негативное влияние на судьбу. 

"Телеграф" составил список подарков, от которых, по поверьям, стоит отказаться.

Что нельзя дарить мужчине

  • Часы

Во многих народах такой подарок связывают с разлукой, и даже со смертью.

Чтобы "обойти" эту примету, нужно "продать" подарок виновнику торжества.
Чтобы "обойти" эту примету, нужно "продать" подарок виновнику торжества.
  • Совместные фотографии в рамке

Если вы не хотите расстаться со своим мужчиной, то от такого хоть и милого презента лучше отказаться. 

  • Тапки и носки

Приметы утверждают, что подарок, который можно одеть на ноги, приведет к тому, что этот человек уйдет из вашей жизни. 

  • Ножи

Подаренный острый предмет приносит в дом напряжение во всех сферах жизни. 

  • Носовой платок

Согласно приметам этот подарок — к слезам. 

  • Вязаные вещи

Считается, что если девушка подарить любимому, что-либо связанное своими руками до свадьбы, может привести к измене.

  • Посуда

Пустая посуда может привлечь в жизнь мужчины скудость.

Если планируете такой подарок, то обязательно положите что-нибудь внутрь.
Если планируете такой подарок, то обязательно положите что-нибудь внутрь.
  • Пустой кошелек, сумка или чемодан

Такие подарки должны быть чем-либо наполнены.

  • Шкатулки

Приметы говорят, что если подарить мужчине шкатулку, то в дальнейшем он будет скрывать от возлюбленной свои мысли.

  • Расчески для волос

Такой подарок может выдать ваши тайные желания

  • Шарфы

Такой подарок часто связывают с веревкой для повешения. 

  • Галстук

Существует поверье, что такой подарок "привязывает" к дарителю без его воли. 

  • Нижнее белье

Подаренное нижнее белье предрасполагает к изменам.

  • Нательные крестики

В православной традиции, крестики можно дарить только при крещении.

Ранее "Телеграф" писал, что ни в коем случае нельзя делать у зеркала.

Теги:
#Подарок #Подарки #Приметы #Народные приметы
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