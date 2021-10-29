Что можно и нельзя дарить мужчине: приметы
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 107
В народе существует большое количество запретов, которые имеют отношение к подаркам.
Когда близится какой-то праздник, в голове сразу появляется вопрос: что подарить. А даже если и не появляется, то все же лучше знать, что не стоит покупать в качестве подарка. Особенно это качается подарков для мужчин.
Оказывается, существует целый список нежелательных презентов, которые лучше не покупать, ведь им рады не будут. И дело тут не разнице вкусов или в ненужности предмета, а в том, что некоторые подарки несут в себе негативное влияние на судьбу.
"Телеграф" составил список подарков, от которых, по поверьям, стоит отказаться.
Что нельзя дарить мужчине
- Часы
Во многих народах такой подарок связывают с разлукой, и даже со смертью.
- Совместные фотографии в рамке
Если вы не хотите расстаться со своим мужчиной, то от такого хоть и милого презента лучше отказаться.
- Тапки и носки
Приметы утверждают, что подарок, который можно одеть на ноги, приведет к тому, что этот человек уйдет из вашей жизни.
- Ножи
Подаренный острый предмет приносит в дом напряжение во всех сферах жизни.
- Носовой платок
Согласно приметам этот подарок — к слезам.
- Вязаные вещи
Считается, что если девушка подарить любимому, что-либо связанное своими руками до свадьбы, может привести к измене.
- Посуда
Пустая посуда может привлечь в жизнь мужчины скудость.
- Пустой кошелек, сумка или чемодан
Такие подарки должны быть чем-либо наполнены.
- Шкатулки
Приметы говорят, что если подарить мужчине шкатулку, то в дальнейшем он будет скрывать от возлюбленной свои мысли.
- Расчески для волос
Такой подарок может выдать ваши тайные желания
- Шарфы
Такой подарок часто связывают с веревкой для повешения.
- Галстук
Существует поверье, что такой подарок "привязывает" к дарителю без его воли.
- Нижнее белье
Подаренное нижнее белье предрасполагает к изменам.
- Нательные крестики
В православной традиции, крестики можно дарить только при крещении.
Ранее "Телеграф" писал, что ни в коем случае нельзя делать у зеркала.
- Дата публикации
-
- Категория
-