Что можно и нельзя дарить мужчине: приметы

В народе существует большое количество запретов, которые имеют отношение к подаркам.

Когда близится какой-то праздник, в голове сразу появляется вопрос: что подарить. А даже если и не появляется, то все же лучше знать, что не стоит покупать в качестве подарка. Особенно это качается подарков для мужчин.

Оказывается, существует целый список нежелательных презентов, которые лучше не покупать, ведь им рады не будут. И дело тут не разнице вкусов или в ненужности предмета, а в том, что некоторые подарки несут в себе негативное влияние на судьбу.

"Телеграф" составил список подарков, от которых, по поверьям, стоит отказаться.

Что нельзя дарить мужчине

Часы

Во многих народах такой подарок связывают с разлукой, и даже со смертью.

Чтобы "обойти" эту примету, нужно "продать" подарок виновнику торжества.

Совместные фотографии в рамке

Если вы не хотите расстаться со своим мужчиной, то от такого хоть и милого презента лучше отказаться.

Тапки и носки

Приметы утверждают, что подарок, который можно одеть на ноги, приведет к тому, что этот человек уйдет из вашей жизни.

Ножи

Подаренный острый предмет приносит в дом напряжение во всех сферах жизни.

Носовой платок

Согласно приметам этот подарок — к слезам.

Вязаные вещи

Считается, что если девушка подарить любимому, что-либо связанное своими руками до свадьбы, может привести к измене.

Посуда

Пустая посуда может привлечь в жизнь мужчины скудость.

Если планируете такой подарок, то обязательно положите что-нибудь внутрь.

Пустой кошелек, сумка или чемодан

Такие подарки должны быть чем-либо наполнены.

Шкатулки

Приметы говорят, что если подарить мужчине шкатулку, то в дальнейшем он будет скрывать от возлюбленной свои мысли.

Расчески для волос

Такой подарок может выдать ваши тайные желания

Шарфы

Такой подарок часто связывают с веревкой для повешения.

Галстук

Существует поверье, что такой подарок "привязывает" к дарителю без его воли.

Нижнее белье

Подаренное нижнее белье предрасполагает к изменам.

Нательные крестики

В православной традиции, крестики можно дарить только при крещении.

Ранее "Телеграф" писал, что ни в коем случае нельзя делать у зеркала.