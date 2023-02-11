Лука, с именинами! Красивые открытки и поздравления на День ангела Луки

Не забудьте поздравить Луку с именинами

Имя Лука, — очень древнее и красивое, пусть на сегодняшний день и не самое распространенное. Как мы ранее рассказывали, носители имени Лука празднуют День ангела более двадцати раз в году. Теперь же "Телеграф" приготовил подборку отличных вариантов для поздравления Луки в стихах, прозе, открытках и картинках с именинами.

Короткие поздравления с Днем ангела Луки своими словами

Лука, с Днем ангела! В это непростое время хочу пожелать тебе, чтобы жизнь твоя шла легко и красиво, будто по скоростной трассе, и никакие мелкие неприятности не портили тебе настроения. Пусть твой ангел тебя бережет!

Поздравляю с именинами Луки! Желаю, чтобы в твоем доме всегда было тепло, радушно и уютно, а каждый новый день приносил только приятные сюрпризы и впечатления.

Лука! Оставайся всегда таким же простым, творческим и обаятельным, уверенно двигайся к своей цели, и пусть никакие недоразумения не останавливают тебя на пути к успеху. С Днем ангела!

Открытки для поздравления на День ангела Луки

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что строго запрещено по приметам дарить мужчинам на праздники.