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Лука, с именинами! Красивые открытки и поздравления на День ангела Луки

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Валерия Куценко Валерия Куценко
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Собрали варианты поздравлений с Днем ангела Луки на любой вкус
Собрали варианты поздравлений с Днем ангела Луки на любой вкус. Фото telegraf.com.ua

Не забудьте поздравить Луку с именинами

Имя Лука, — очень древнее и красивое, пусть на сегодняшний день и не самое распространенное. Как мы ранее рассказывали, носители имени Лука празднуют День ангела более двадцати раз в году. Теперь же "Телеграф" приготовил подборку отличных вариантов для поздравления Луки в стихах, прозе, открытках и картинках с именинами.

Короткие поздравления с Днем ангела Луки своими словами

  • Лука, с Днем ангела! В это непростое время хочу пожелать тебе, чтобы жизнь твоя шла легко и красиво, будто по скоростной трассе, и никакие мелкие неприятности не портили тебе настроения. Пусть твой ангел тебя бережет!
  • Поздравляю с именинами Луки! Желаю, чтобы в твоем доме всегда было тепло, радушно и уютно, а каждый новый день приносил только приятные сюрпризы и впечатления.
  • Лука! Оставайся всегда таким же простым, творческим и обаятельным, уверенно двигайся к своей цели, и пусть никакие недоразумения не останавливают тебя на пути к успеху. С Днем ангела!

Открытки для поздравления на День ангела Луки

Лука с Днем ангела — картинка на именины Луки
С Днем ангела Луки — поздравления для Луки на именины
С именинами Лука — открытки на День ангела Луки
С Днем ангела Лука — Поздравление в стихах на именины
Именины Луки — Картинки и открытки с Днем ангела Лука

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что строго запрещено по приметам дарить мужчинам на праздники.

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