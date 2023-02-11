Чи є на вашому телефоні вірус: 11 ознак, що таки є

Деякі з цих ознак можуть бути спірними, однак у комплексі стає зрозуміло, що зі смартфоном щось не так

Часом телефон ні з того ні з сього починає зависати, робити дивні дії або ж просто нагріватися та швидко розряджатися без видимої причини. Якщо ви помітили дивну поведінку свого гаджета, радимо задуматись про те, чи немає на ньому вірусів.

Як це перевірити, розповіли у Держспецзв’язку. Зв’язківці нагадують, що віруси у смартфоні не тільки негативно впливають на нормальну роботу пристрою, а й становлять загрозу вашій особистій та фінансовій безпеці, адже приватна інформація може потрапити до рук зловмисників. Розпізнати, що телефон зламали або ж на ньому з’явилося шкідливе програмне забезпечення (ПО) можна за такими "симптомами", повідомляє processer.media:

-1. Батарея дуже швидко розряджається за невеликої інтенсивності використання (перевірити, які програми "з’їдають" найбільше зарядки, можна у налаштуваннях).

-2. Значне уповільнення роботи гаджета — одна з головних ознак, що з телефоном виникли якісь проблеми.

-3. Часті збої в роботі. Йдеться, наприклад, часті перезавантаження та раптові вимкнення без вашого втручання.

-4. Раптове зменшення обсягу вільної пам’яті — якщо ви вчасно очищуєте кеш на телефоні та не встановлюєте нових додатків, такого бути не повинно.

-5. Поява спливаючих вікон і реклами — це не просто заважає і дратує, а ще й може мати дуже неприємні наслідки.

-6. Поява програм чи додатків, яких ви особисто не встановлювали — ну, тут наче все зрозуміло.

-7. Самовільна зміна налаштувань — телефон не може самостійно переключатися між режимами, якщо ви цього не запланували (зокрема, увімкнення режиму "літака" у певні години, автояскравіть тощо).

-8. Передача великих обсягів трафіку навіть тими програмами, якими ви рідко користуєтесь.

-9. Самовільне увімкнення Wi-Fi та геолокації навіть при відключенні цих опцій вручну.

-10. Отримання незрозумілих системних повідомлень — таке може траплятися, однак, якщо це повторюється постійно, це вже проблема.

-11. Самовільна робота клавіатури — ще один різновид підозрілої поведінки смартфона, це не до добра.

Чи можна самостійно видалити вірус за смартфона

Зробити це самостійно можна. Є три перевірених методи:

1 — У телефоні за допомогою антивірусного застосунку

Увімкніть режим польоту, відключіть інтернет-з’єднання та увімкніть сканування вбудованим антивірусом, якщо такий є на телефоні. Він покаже всі знайдені загрози, а ви їх зможете видалити. Для цього йдіть за таким маршрутом: Налаштування – Обслуговування пристрою – Захист пристрою – Сканувати телефон. Зауважимо, шлях може дещо відрізнятися, в залежності від моделі смартфону.

Якщо на телефоні немає вбудованого антивірусу, то скористайтеся спеціальними антивірусними додатками. Головне — не користуйтеся російськими програмами! Довіряйте тільки відомим розробникам і завантажуйте антивіруси лише з офіційних магазинів чи вебсайтів розробників.

2 — Видалити через комп’ютер

Якщо на смартфоні антивірусу немає, можна просканувати телефон комп’ютерним антивірусом. Для цього підключіть телефон через USB до комп’ютера та запустіть сканування антивірусом підключених пристроїв.

3 — Можна скинути смартфон до заводських налаштувань

Якщо видалити вірус вищевказаними способами не виходить, доведеться скидати систему до заводських налаштувань. Для цього зайдіть у "Налаштування" – "Загальне керування" – "Скидання" – "Скинути систему до заводських налаштувань".

Пам’ятайте, що в такому випадку всі ваші дані будуть видалені зі смартфона. Це і фото, і відео, і контакти, і документи, і музика, і решта файлів, які додавали на свій пристрій вручну. Щоб не втратити важливої інформації, не забувайте заздалегідь проводити резервне копіювання даних.

Раніше ми розповідали, як зробити, щоб телефон не розряджався на морозі занадто швидко. Захисний чохол, режим "енергозбереження" та ще кілька хитрощів продовжать життя вашого гаджета.