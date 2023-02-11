Як із великого ZIP-пакета зробити маленьких два за секунду: геніальне рішення

Отримати пакетики меншого розміру допоможе один елементарний лайфхак

Такі пакетики незамінні у побуті. У них можна заморожувати продукти харчування, зберігати горішки, класти перекуси дітям до школи або собі на роботу. ZIP-пакетики часто використовують для зберігання різного швейного приладдя рукодільниці.

Але є один нюанс. Найчастіше в магазинах ZIP-пакети продаються стандартного розміру, які виявляються занадто великими. Однак є один елементарний спосіб, який дозволить з великого пакета зробити два маленькі, або стільки, скільки вам необхідно в залежності від потреб та розміру ZIP-пакета. Про це пише cpykami.

Як зробити маленькі ZIP-пакети з великих

Просто нагріваємо гострий ніж над газовим пальником і швидко розрізаємо пакетики. Завдяки розжареному ножу краї пластикового ZIP-пакетика склеяться, і його можна буде використовувати за призначенням.

Раніше "Телеграф" писав, як правильно сортувати сміття, щоб після переробки використовувати його вдруге для виготовлення пакетів, і навіть речей.