Як із великого ZIP-пакета зробити маленьких два за секунду: геніальне рішення
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Отримати пакетики меншого розміру допоможе один елементарний лайфхак
Такі пакетики незамінні у побуті. У них можна заморожувати продукти харчування, зберігати горішки, класти перекуси дітям до школи або собі на роботу. ZIP-пакетики часто використовують для зберігання різного швейного приладдя рукодільниці.
Але є один нюанс. Найчастіше в магазинах ZIP-пакети продаються стандартного розміру, які виявляються занадто великими. Однак є один елементарний спосіб, який дозволить з великого пакета зробити два маленькі, або стільки, скільки вам необхідно в залежності від потреб та розміру ZIP-пакета. Про це пише cpykami.
Як зробити маленькі ZIP-пакети з великих
Просто нагріваємо гострий ніж над газовим пальником і швидко розрізаємо пакетики. Завдяки розжареному ножу краї пластикового ZIP-пакетика склеяться, і його можна буде використовувати за призначенням.
Раніше "Телеграф" писав, як правильно сортувати сміття, щоб після переробки використовувати його вдруге для виготовлення пакетів, і навіть речей.