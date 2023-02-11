Що не можна прати в режимі швидкого прання і чому

Цей режим не підходить для всіх типів тканин та забруднень

Режим швидкого прання в машинці споживає менше електроенергії при температурі 30-40 градусів, а тривалість циклу становить від 30 до 40 хвилин. Однак він не завжди підходить для деяких речей.

Такий режим ідеально підходить для того, щоб швидко освіжити білизну і надати їй чистішого вигляду, але є речі, які під час швидкого прання можуть пошкодитися або зіпсуватися. Які речі не варто прати у швидкому режимі та чому, пише Ukr.Media.

Які речі не можна прати в режимі швидкого прання

При більш низькій температурі не завжди вийде відіпрати плями, що в’їлися. Швидкий режим найбільше підходить для речей, які доводиться міняти практично щодня: блузки, футболки, білизна.

Не підходить таке прання рушникам та постільній білизні. За короткий час неможливо прибрати жирні плями на текстилі.

Інтенсивна, але коротка програма прання не підходить для прання делікатних речей і тих, що перуться вручну.

Швидке прання виявиться неефективним, якщо завантажити барабан до краю. За такий короткий цикл пральний порошок просто не зможе розчинитися, а речі — прополоскатися.

Раніше "Телеграф" писав, навіщо класти в пральну машинку кульки з фольги. З цим трюком більше не доведеться робити після прання одну нудну дію.