Заощадять батарею всього дві функції: допоможіть телефону зарядитися швидше

Інколи навіть простий вибір кольорового режиму на телефоні може впливати на заряд батареї

В режимі постійного блекаутів через відключення світла важливо пам'ятати, наскільки просто лишитися із повністю розрядженими гаджетами. Не дивно, що більшість українців намагається обзавестися додатковими телефонами чи павербанками, а також вивчає способи подовження тривалості життя батареї для існуючої техніки. Підкажемо кілька простих способів і ми — вони стосуються двох популярних функцій.

Як пише ASDA mobile, зекономити заряд можна вельми просто. Для цього необхідно роздивитися окремі налаштування, які ви маєте на своєму гаджеті, та прослідкувати за увімкненням чи вимкненням окремих моментів.

Темний режим

Увімкнення такої функції допоможе заощадити смартфону батарею. Виберіть темні шпалери для головного екрану, переведіть у налаштуваннях весь телефон у темний режим і т.п. Телефону знадобиться менше енергії на відтворення яскравих світлих кольорів, завдяки чому заряд батареї витрачатиметься менш інтенсивно.

Автоматичне обертання екрану

Вельми популярна функція у багатьох користувачів. Однак вона непогано "тягне сили" із батареї, тож бажання перетворити відображення екрану із портретного в альбомний режим і навпаки краще залишити до більш багатих на електроенергію часів. Швидше споживання заряду при використанні такої функції відбувається завдяки задіянню датчика акселерометра, який визначає напрямок вашого смартфона. Якщо ж цю функцію вимкнути, батареї стане дещо легше.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому заряджати телефони у публічних місцях може бути небезпечно для вашої техніки. Мова йде про ресторани, аеропорти та інші заклади, які мають станції для заряджання.

Також ми ділилися хитрощами, які допоможуть зарядити смартфон від акумулятора.