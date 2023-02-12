Чому потрібно вивертати одяг перед пранням: правило, про яке знає не будь-яка господиня
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Правильно завантажені в машинку речі гарантують дбайливе прання
Пральна машинка — одна з сучасних помічниць кожної господині та господаря. Вона економить час і не вимагає до себе підвищеної уваги. Однак не всі знають, як правильно прати свої речі, або навіть не припускають думки, що роблять щось неправильно. А за незнанням стоїть великий ризик назавжди зіпсувати улюблену річ.
Щоб уберегти свої речі від вицвітання та утворення катишків, слід дотримуватись одного правила, а саме вивертати одяг навиворіт перед тим, як покласти його в пральну машинку. Про це пише Ukr.Media.
Навіщо вивертати речі перед пранням
Це захистить не лише колір, а й принти, вишивку та інші елементи на одязі. Усього є чотири основні причини того, щоб завжди прати одяг навиворіт:
- більшість бруду, поту, жиру, що виділяється тілом, знаходиться всередині,
- прання навиворіт запобігає вицвітанню кольору зовні,
- на зовнішній стороні штанів або інших трикотажних виробів ви не отримаєте жодних катишків, тому що вони будуть усередині,
- ви захистите такі елементи, як вишивка чи принти.
Раніше "Телеграф" писав, навіщо класти в пральну машинку кульки з фольги. З цим трюком більше не доведеться робити після прання одну нудну дію.