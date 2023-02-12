Швидко, дешево та без розводів: хитрощі, які допоможуть відмити ламінат до блиску

Ламінат вимагає регулярного догляду, щоб підтримувати його у хорошому стані та підтримувати його блиск

Якщо ви думаєте, що за ламінатом важко доглядати, то ви трохи помиляєтесь. Процедура досить проста, проте треба обов’язково знати деякі особливості процесу. Наприклад, ламінат не можна мити великою кількістю води. А ось для успішного очищення ламінатного покриття можна використовувати недорогі та доступні засоби.

Щоб почистити ламінат, перше, що потрібно зробити, це купити швабру з насадкою з мікрофібри, пише портал santeplus. Мікрофібра легко ковзає по підлозі і допомагає вловлювати пил, бруд і навіть шерсть свійських тварин. При цьому швабру потрібно злегка змочити водою, щоб не пошкодити покриття для підлоги.

Як помити ламінатну підлогу без розводів

Оцет

Для очищення брудного або потьмянілого ламінату можна використовувати оцет. Цей натуральний засіб для виведення плям є універсальним засобом, ефективним для очищення, знежирення та дезінфекції будь-яких поверхонь. Для цього змішайте 60 мл оцту з водою і розпиліть розчин на підлогу. Потім вимийте його та ретельно висушіть.

Оцет+мийний засіб для посуду

Змішайте три склянки гарячої води з однією склянкою оцту та краплею рідини для миття посуду та налийте засіб у пляшку з розпилювачем. Розпиліть засіб для чищення на серветку з мікрофібри. Намагайтеся не змочувати її занадто сильно, а потім пройдіться нею по підлозі.

Лимонний сік

Лимонний сік — один з найефективніших засобів для очищення ламінату. Однак, оскільки лимонний сік кислий і може зруйнувати водонепроникність вашої підлоги, обов’язково розбавляйте водою. Як правило, можна додати чашку лимонного соку на 3 або 4 літри води.

Раніше "Телеграф" писав, чим помити скляні поверхні в будинку, щоб блищали і довго були чистими. Ця процедура буде легкою, швидкою та приємною.