З чим випрати рушники, щоб прибрати затхлий запах: дешевий трюк

Необхідний засіб для прання рушників легко знайдеться у будинку

Після прання рушників тканина може пахнути не свіжістю, а мати неприємний затхлий запах. Це відбувається з низки причин. На щастя, проблему легко вирішити, як і у разі прання кухонних рушників.

Як пише видання express, позбутися неприємного запаху рушника допоможе один простий, але дієвий лайфхак. Ключовий засіб, який вам знадобиться, не доведеться купувати в магазині, адже йдеться про звичайний оцет – незамінний у прибиранні та пранні натуральний продукт.

Щоб освіжити рушники, які набули запаху вогкості, скористайтеся способом з оцтом. Суть лайфхака у тому, щоб повторно випрати рушники при гарячій температурі (близько 40 градусів) з оцтом. Засіб можна додати у відсік разом із порошком. Запах вогкості має повністю зникнути.

Крім того, щоб рушники не пахли вогкістю, важливо їх правильно сушити. Переконайтеся, що ви даєте їм достатньо часу, щоб вони повністю висохли після прання. Рушники зазвичай набувають затхлого запаху, коли на них росте пліснява. Ніколи не залишайте їх вологими на підлозі та не кладіть один на одного під час сушіння. Це важливо, щоб повітря могло рівномірно циркулювати під час висихання виробів.

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