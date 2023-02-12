На плісняву не залишиться і натяку: які два інгредієнти потрібно нанести на вікно

Впоратися з грибком допоможуть доступні засоби, які точно є у вашому будинку

Цвіль – часта проблема в будинку, особливо якщо ви стикалися з накопиченням конденсату. Досить страждають від грибка вікна. Відтерти від чорного нальоту герметик – ще те завдання. Однак один ефективний лайфхак допоможе позбутися плісняви в будинку.

Як пише видання express, є найшвидший спосіб видалення цвілі із силіконового герметика навколо вікон, який працює на 100% краще, ніж відбілювач. Важливо, що вам не доведеться витрачатися на магазинні засоби. Все, що потрібно для трюку проти грибка, точно є вдома – харчова сода та столовий оцет.

Силіконові герметики – розсадник цвілі, особливо на вікнах у ванних кімнатах. Чорна пліснява не тільки некрасива, а й може становити небезпеку для здоров’я, тому її рекомендується негайно видалити. Герметик для ванної кімнати може стати магнітом для плісняви. На щастя, навчитися видаляти плісняву насправді не так вже й складно.

Все, що потрібно зробити: це приготувати пасту з однієї чашки оцту та двох-трьох чайних ложок харчової соди. Нанесіть засіб на уражені цвіллю ділянки вікна. Залишіть на 5-30 хвилин. Потім щіткою з твердою щетиною зітріть пасту з герметика і протріть насухо. Повторіть спосіб, якщо плями залишилися.

Харчова сода та оцет дійсно гарні для видалення плісняви. Вони чудово справляються зі своїм завданням і майже нічого не варті.

Раніше "Телеграф" розповідав, що видалити плісняву можна за допомогою одного аптечного продукту. Простий лайфхак допоможе привести до ладу вікно або стіну.