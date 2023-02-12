Шкарпетки знову стануть білими: з яким засобом їх потрібно замочити перед пранням

Білі шкарпетки можуть швидко стати сірими, але можна повернути їм первісний вигляд

Білі шкарпетки – елемент будь-якого гардеробу. Вони виглядають доречно хоч із кросівками, хоч із туфлями. Єдиний мінус – те, що шкарпетки білого кольору швидко жовтіють, стають забрудненими чи сірими. Однак прості лайфхаки допоможуть їх відбілити без зайвого клопоту.

Як пише видання express, видалити стійкі плями зі шкарпеток можна за допомогою ефективного натурального плямовивідника, в якості якого виступають підручні засоби. Тож ви зможете обійтися без агресивного відбілювача.

Чисті білі шкарпетки досить швидко починають втрачати свій блиск і покриваються плямами. Щоб повернути їм колишню славу, використовуйте доступні засоби для чищення.

Як випрати білі шкарпетки? Перший спосіб: замочіть шкарпетки у теплій воді з харчовою содою на ніч, а наступного дня випрайте як завжди (перед цим можна потерти неподатливі місця тканини щіткою).

Другий спосіб відбілювання шкарпеток: додайте столову ложку харчової соди до звичайної кількості мийного засобу, це підвищить ефективність засобу для чищення. Одяг має вийти з машини без плям, а кольори стануть яскравішими.

Також можна додати чашку столового оцту на етапі полоскання шкарпеток. Так вироби будуть м’якшими на дотик.

Раніше "Телеграф" розповідав, що шкарпетки можуть часто губитися під час прання. Невеликі хитрощі допоможуть вам уникнути цієї неприємності.