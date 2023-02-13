Потрібна лише одна спеція: геніальний трюк для усунення неприємних запахів із туалету

Ваш туалет буде приємно пахнути за лічені хвилини

Ваша ванна кімната починає погано пахнути ? Це далеко не приємно, якщо не сказати навіть огидно! І, як правило, неприємні запахи, які зберігаються у ванній кімнаті, важко усунути. Однак перш ніж скуповувати різну хімію в магазині, звернімося до народних методів.

Подолати неприємні запахи у ванній можна за допомогою натурального та недорогого рішення, що усуває погані аромати, пише santeplus. Ароматизація вашого туалету не така вже й складна.

Як позбутися неприємного запаху в туалеті

Відмінним, а головне недорогим, натуральним дезодорантом для вашого туалету є популярна пряність гвоздика. Як це працює?

Вам знадобиться:

гвоздика — 15 шт;

сухий порожній чайний пакетик;

нейлонова нитка;

скотч.

Як діяти:

Спочатку помістіть 15 гвоздик у сухий чайний пакетик. Потім за допомогою нейлону зав’яжіть міцний вузол, щоб прянощі не розсипалися. Використовуйте стрічку та нейлон, щоб помістити "ароматизатор" в унітаз. Переконайтеся, що він ставав вологим кожного разу, коли ви змиєте.

Неприємний запах може з’являтися не тільки в машинці, а й загалом у ванній або туалеті. Раніше "Телеграф" розповідав, як швидко та ефективно побороти сморід навіть без агресивних хімічних освіжувачів. А також ми писали, навіщо класти в пральну машину вологу серветку під час прання – цікавий лайфхак.