Всього три інгредієнти — і сковорода буде як нова: 100% робочий спосіб позбавитися нагару

Буквально 5-10 хвилин і сковорода знову сяятиме і блищатиме

На жаль, але не буває приготування після якої не потрібно нічого мити, витирати і прибирати. Щобільше, бувають випадки, коли приготування якоїсь страви йде не за планом, від чого збирання стає складнішим. Наприклад, швидко відмити сковорідку від нагару без спеціальних засобів складно, проте знаючи одну хитрість, ваш посуд блищатиме і без використання хімії.

Існує один дуже ефективний і дієвий спосіб, як позбавитися проблеми нагару на сковороді, для чого вам знадобиться всього три інгредієнти, пише портал prostoway. Зробивши такий засіб для чищення, ваша сковорода буде як нова.

Як відмити сковороду від нагару

В окрему місткість налийте дві склянки води, додайте 1 ст. л. соди та 2 ст. ложки будь-якого засобу для миття посуду. Ретельно все розмішайте та вилийте в сковороду.

Після цього поставте все на вогонь і доведіть суміш до кипіння. Коли суміш закипить, спробуйте ложкою підняти нагар. Якщо це відразу виходить, вилийте воду і протріть губкою дно сковороди. Якщо ж ні, то дайте розчину покипіти ще кілька хвилин на малому вогні, а потім виливайте водою і протирайте дно.

І насамкінець прополосніть сковороду теплою, а потім холодною водою.

Раніше ми розповідали, який простий продукт поверне блискучий вигляд старої сковороди. Щоб скористатися цим простим лайфхаком, вам навіть не доведеться нічого додатково купувати.