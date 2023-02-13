Фантастичний трюк проти пилу в будинку: необхідний матеріал коштуватиме копійки

Запобігти накопиченню пилу на меблях допоможе один незвичайний спосіб

Левову частку зусиль під час прибирання забирає протирання пилу. Його крихти осідають на меблях, у тому числі в важкодоступних місцях. Однак нестандартний лайфхак допоможе запобігти скупченню пилу на шафах і не тільки.

Як пише видання express, у зимові місяці в наших будинках більше пилу, тому що повітря дуже тепле і сухе. Є ефективний спосіб полегшити прибирання. Все, що вам знадобиться, звичайна газета.

Суть фантастичного трюку проти пилу полягає в тому, щоб розкласти газети на шафах, у тому числі кухонних. Цей зручний спосіб бореться зі скупченням пилу у важкодоступних місцях, таких як шафи, шафи для одягу і навіть холодильники.

Газета вбере зайвий пил, перш ніж він стикнеться з поверхнями внизу і знову забруднить їх. Бонус цього геніального лайфхака в тому, що газети часто можна отримати безкоштовно, тому хитрощі не коштуватимуть вам жодної копійки.

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