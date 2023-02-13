Як позбутися сигаретного запаху, що в’ївся в одяг: всього 5 хв і від проблеми не лишиться і сліду

Прати речі при цьому не доведеться — все набагато простіше

Курці добре знають, наскільки сильно запах тютюну може в’їдатися в речі. Одяг доводиться досить часто прати, через що він набагато швидше псується. Однак виявляється, що аби прибрати неприємний "аромат", речі не обов’язково щоразу відправляти "купатися" — є набагато цікавий спосіб позбутися сигаретного запаху.

Впоратися з проблемою можна буквально за 5 хв. І для цього вам навіть не знадобиться купувати якісь дорогі засоби, інформує Ukr.Media.

Щоб вигнати запах тютюну з речей, треба взяти горілку (або спирт) і пульверизатор невеликого об’єму. Просто заливаємо рідину всередину та розпилюємо її на одяг. Вже за кілька хвилин від важкого сигаретного амбре не лишиться і сліду. Спирт, між іншим, теж швидко вивітриться, тож не переймайтеся, що одяг може змінити один неприємний запах на інший.

Чим ще хороший цей спосіб

Орім боротьби з запахом тютюну, цей простий лайфхак можна використовувати і для видалення інших сторонніх запахів з одягу. Наприклад, запаху їжі, поту, диму тощо. Також цей трюк буде дієвим і для "реанімації" взуття, яке погано пахне.

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