Як зварити моркву на салат за 5 хвилин: хитрий трюк від кмітливих господинь

У такий спосіб ви можете приготувати за раз і декілька овочів

Якщо ви готуєте якийсь смачний салат і раптом згадали, що забували відварити для нього овочі, не панікуйте. Ми вже розповідали, як приготувати буряк за 10-15 хв, а тепер розкажемо про дивовижний лайфхак, який дозволить відварити моркву до повної готовності всього за 5 хв.

Цей спосіб дуже зручний тим, що за раз ви можете приготувати відразу декілька морквин. Головне — мати у домі мікрохвильовку (і світло), передає prostoway.

Як приготувати моркву за 5 хвилин

Нам знадобиться мікрохвильова піч, вимита та вже почищена морква, пакет і трохи води. Складаємо овочі у пакет та додаємо всередину 70 мл води. Тепер відправляємо пакет із морквою у мікрохвильовку на 5 хв при максимальній потужності.

Буряк і картоплю, до речі, можна готувати у схожий спосіб. Щоправда, овочі повинні бути невеликого розміру, інакше вони не зможуть приготуватися настільки швидко.

Одна із головних особливостей такого швидкого способу приготування овочів полягає у збереженні їхніх цінних властивостей. Спробуйте і переконайтеся самі, наскільки все просто.

Раніше ми розповідали, як правильно готувати гречку — заливаючи її холодною водою чи закидаючи крупу в окріп. Про це мало хто знає, тому й каша часто виходить невдалої по текстурі.