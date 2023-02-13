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Підручний продукт зробить рушники після прання м’якими та пухнастими: суперпростий трюк

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Рушники не повинні бути жорсткими
Рушники не повинні бути жорсткими. Фото pexels.com

Задумавши випрати рушники, не забудьте додати в барабан один засіб

Рушники при покупці м’які та шовковисті, але чим частіше ми стираємо вироби, тим жорсткішими вони стають. Однак простий, але дієвий лайфхак поверне рушникам м’якість, а заразом і усуне запах вологи та затхлості.

Як пише видання express, лише потрібно додати в барабан пральної машини відомий помічник у прибиранні — столовий оцет. Цей підручний продукт знайдеться на кухні, що робить лайфхак практично безкоштовним.

Рушники стають колючими, якщо ви перестаралися з кількістю порошку під час прання. Довге сушіння в занадто гарячій сушильній машині також може висушити тканину і зробити рушники жорсткими. До того ж, не сприяє шовковистості волокон жорстка вода.

Як повернути рушникам м’якість? Суть трюку в тому, щоб додати чашку оцту при останньому полосканні. Засіб видаляє залишки старого мила та збиває волокна. Звичайний оцет часто використовується в засобах для чищення, тому що кисла природа цієї речовини може розчиняти мінеральні відкладення, бруд і жир.

Раніше "Телеграф" розповідав про догляд за кухонними рушниками. Очистити їх можна навіть без пральної машини.

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#Прання #Рушники #Лайфхак