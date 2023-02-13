Іменини Семена у 2023 році: всі дні, коли Семенко святкує День ангела

Ім’я Семен набуло поширення свого часу завдяки християнству

Ім’я Семен на сьогодні не найпоширеніше в Україні, але вельми цікаве і з давньою історією. "Телеграф" вирішив розповісти, що означає це ім’я і коли всі іменини Семена протягом року.

Значення імені Семен

Це ім’я походить від стародавнього єврейського імені Шимон, яке перекладається як "почутий Богом" або просто "Бог почув". Також зустрічаються такі форми імені як Симон та Саймон.

Найвідоміший Семен у Старому Завіті — Семеон, син Лії та Якова, а в Новому Завіті, — апостол Петро (що носив спочатку ім’я Симон) і Симон Кананіт (Симон Зілот). Також у Біблії згадуються Симон Киринеянин, який ніс Хрест Христа частину шляху, а також Симеон Богоприйменець.

У розмовної мови також використовуються форми імені Семенко, Сенько, Сеня, Сьома, Сенюша.

Вважається, що носії імені Семен до всього підходять трохи творчо, є непоганими працівниками та швидко знаходять друзів. Вони зазвичай м’які, дбайливі та уважні.

Коли День ангела Семена?

Носії імені Семен відзначають іменини понад 40 разів на рік за церковним православним календарем.

Перерахуємо всі Дні ангела Семена за місяцями:

у січні: 17;

у лютому: 8, 14, 16, 21, 23, 26, 28;

у березні: 25;

у квітні: 18, 30;

у травні: 2, 10, 20, 22, 25, 31;

у червні: 6, 23, 28;

у липні: 8;

у серпні: 3, 17, 27;

у вересні: 14, 23, 25;

у жовтні: 13, 28, 31;

у листопаді: 12, 16, 22;

у грудні: 2, 8, 29, 31.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому чоловікам не можна за прикметами давати носити свою краватку іншим людям.