Именины Семёна в 2023 году: все дни, когда Сёма празднует День ангела
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Имя Семён получило распространение в свое время благодаря христианству
Имя Семён на сегодня не самое распространенное в Украине, но все равно весьма интересное и с давней историей. "Телеграф" решил рассказать, что значит это имя и когда все именины Семёна в году.
Значение имени Семён
Это имя происходит от древнего еврейского имени Шимон, которое переводится как "услышанный Богом" или просто "Бог услышал". Также встречаются такие формы имени как Симон и Саймон.
Самый известный Семён в Ветхом Завете, — Семеон, сын Лии и Иакова, а в Новом Завете, — апостол Петр (носивший сначала имя Симон) и Симон Кананит (Симон Зилот). Также в Библии упоминаются Симон Киринеянин, который нёс Крест Христа часть пути, а также Симеон Богоприимец.
В разговорной речи также употребляются формы имени Семенко, Сенько, Сеня, Сёма, Сенюша.
Считается, что носители имени Семён ко всему подходят немного творчески, являются неплохими работниками и быстро находят друзей. Они обычно мягкие, заботливые и внимательные.
Когда День ангела Семёна?
Носители имени Семён отмечают именины более 40 раз в году по церковному православному календарю.
Перечислим все Дни ангела Семёна по месяцам:
- в январе: 17;
- в феврале: 8, 14, 16, 21, 23, 26, 28;
- в марте: 25;
- в апреле: 18, 30;
- в мае: 2, 10, 20, 22, 25, 31;
- в июне: 6, 23, 28;
- в июле: 8;
- в августе: 3, 17, 27;
- в сентябре: 14, 23, 25;
- в октябре: 13, 28, 31;
- в ноябре: 12, 16, 22;
- в декабре: 2, 8, 29, 31.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему мужчинам нельзя по приметам давать носить свой галстук другим людям.