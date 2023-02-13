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Очищає дзеркало до бездоганного блиску без жодного розводу: суперпростий лайфхак

Автор
Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Відмити дзеркало до блиску дуже легко
Відмити дзеркало до блиску дуже легко. Фото pinterest.com

Під час миття дзеркала не використовуйте магазинну хімію та невідповідні ганчірки

Дзеркало – важливий елемент інтер’єру у будь-якій оселі. На жаль, на поверхні часто осідає бруд і пил, вимагаючи прибирання, як і у випадку з вікнами в будинку. Невеликі рекомендації допоможуть відмити дзеркало до блиску без зайвого клопоту, а один підручний продукт точно не залишить розводів.

Як пише видання express, засоби для миття вікон та інші жорсткі поліролі не є найефективнішими для відновлення природного блиску скла. Саме ароматизатори та барвники часто насамперед викликають появу розводів. Краще вдатися до лайфхаку з дешевим засобом — оцтом.

Ключем до досягнення бездоганного результату при очищенні дзеркал є використання дистильованого оцту. Дистильовані версії продукту є найкращим варіантом для очищення, оскільки діють набагато ефективніше через більш високий вміст кислоти.

Як очистити дзеркало за допомогою оцту? Просто налийте кілька крапель на чисту тканину з мікрофібри та протріть поверхню. Стару футболку чи рушник використовувати не варто, вони залишать на дзеркалі дрібні ворсинки. Якщо у вас немає серветки з мікрофібри, то можете спробувати використати зім’яту газету.

Раніше "Телеграф" розповідав, який лайфхак допоможе зменшити накопичення пилу на меблях у будинку. Потрібний матеріал обійдеться у копійки.

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#Люстерко #Лайфхак