Духовка сяятиме чистотою, якщо робити одну просту процедуру після кожного використання

Її більше не доведеться довго мити і відтирати засохлі жирні плями

Набагато простіше підтримувати чистоту, ніж відтирати в духовці старі забруднення, витрачаючи на процес прибирання море часу.

Духовку більше не доведеться довго вимивати від жирних плям, що засохли, якщо використовувати один простий прийом після кожного приготування їжі. До того ж будь-які запахи з духовки швидко зникнуть і не набридатимуть. Про це пише cpykami.

Як легко підтримувати чистоту духовки

У глибоку тарілку наливаємо окріп, додаємо 1 ст. л. засобу для миття посуду. Ставимо тарілку у вже вимкнену духовку одразу після того, як щось у ній приготували. Закриваємо дверцята і залишаємо до повного остигання води. Потім беремо ганчірку, намочуємо її в мильному розчині і протираємо стінки та дверцята. Все просто!

Раніше "Телеграф" розповідав, як легко і без особливого клопоту почистити духовку до ідеального стану. Вам знадобиться лише один компонент.