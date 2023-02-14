Ваша оселя буде наповнена приємним ароматом завжди: як зробити "пахучку" з натуральних інгредієнтів

Приємний аромат збережеться надовго

Погодьтеся, адже набагато приємніше жити в оселі, де завжди приємно пахне. Щоб не купувати дорогі та токсичні ароматизатори, можна приготувати натуральні альтернативи, які будуть не менш ефективними, та й збережуть ваш гаманець.

Для приготування натурального ароматизатора нам знадобиться велика морська сіль, улюблена ефірна олія (краще тримаються цитрусові аромати) та маленька симпатична баночка, пише cpykami.

Як приготувати ароматизатор із натуральних інгредієнтів

Крапаємо 20-30 крапель олії в сіль. Можна додати декілька гвоздичок, паличку ванілі та інші ароматні компоненти. Пересипаємо в баночку і розставляємо у різних частинах оселі. Також ароматизовану сіль можна помістити в розрізану медичну маску: достатньо тільки зав’язати край і підвісити, наприклад, в шафі.

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