Швидкий спосіб, як позбутися шоколадних плям: чудо-засіб, який усуває проблему за кілька хвилин

Цей засіб може впоратися навіть із найстійкішими плямами

З проблемою шоколадних плям на одязі 100% знайомий кожен, а особливо ті, хто має маленьких дітей. Не варто відразу впадати в паніку і подумки прощатися з вимазаними шоколадом речами, адже, на щастя, є швидкий і ефективний домашній спосіб видалення таких плям.

Якщо звичайне прання не допомогло позбутися шоколаду на ваших речах, озброюйтеся відмінним очисником з вашої аптечки — перекисом водню. Цей засіб є відмінним засобом для виведення плям, яке може миттєво позбутися найстійкіших плям, пише santeplus.

Як вивести плями від шоколаду

Що робити: змішайте одну частину засобу для миття посуду із двома частинами перекису водню (3%). Потім нанесіть суміш безпосередньо на шоколадну пляму та залиште приблизно на десять хвилин. Потім випрати одяг як завжди.

Розчин дуже потужний і може навіть відбілити ваші речі, тому перед застосуванням краще зробити невеликий тест на менш помітній плямі, щоб не пошкодити одяг.

Раніше ми розповідали про бабусину хитрість, яка поверне одягу колишню білизну. Вам більше не доведеться бігти в магазин за відбілювачем — все, що потрібно, вже є у вас вдома.