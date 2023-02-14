Перевірений спосіб прибрати з кухні запах риби та цибулі: все, що треба, у вас вже є

Дієвий засіб, який швидко усуне таку неприємність

З риби можна приготувати багацько всіляких смачних страв: починаючи з ніжних рибних котлет та заливної риби, і завершуючи звичайними бутербродами, які на свято можна зустріти чи не в кожному домі, та ароматними рибними супами. Однак є одна проблема: після приготування страв із рибою у приміщенні може з’явитися стійкий рибний запах. Просочується ним і посуд, "причетний" до приготування ваших кулінарних шедеврів.

Часом вивести цей запах дуже складно, як і цибулеві нотки. Тож у такі моменти вам згодиться геніальний лайфхак, яким ділиться РБК-Україна.

Чим прибрати запах риби та цибулі

Засоби для чищення та спеціальні ароматизатори для кухні зазвичай із запахом риби не справляються. Дошки, ножі та миски "віддаватимуть" рибкою навіть після кількаразового миття.

Причина такого ефекту дуже проста — у рибі міститься з'єднання ТМАО (триметиламін оксиду), який потрібен для підтримки осмотичного тиску. У природі в цієї речовини майже немає запаху, але після декількох годин зберігання свіжої риби він стає гострим та дуже помітним. І саме цей запах в'їдається у будь-які поверхні — дерево, тканину, шкіру і навіть метал.

Позбутися його допоможе один простий засіб, який вже є на вашій кухні. Йдеться про звичайний білий столовий оцет. З нього потрібно приготувати робочий розчин: на кожні 100 мл води додають 10 мл оцту. У цей розчин поміщають весь посуд, який просмердівся рибою або цибулею, та залишають його відкисати на деякий час. Пізніше посуд просто добре полощуть у чистій воді або ж миють, як і зазвичай, з додаванням миючого засобу.

Інші робочі лайфхаки для видалення запаху цибулі та риби

Зі шкіри запах риби та цибулі можна видалити лимоном. Просто відріжте скибочку і протріть руки.

Від присмаку риби або цибулі в роті можна позбутися за допомогою свіжої петрушки. Також він відмінно перебивається яблуком, полуницею і кавовими зернами.

Для одягу і тканини можна використовувати розчин лимонної кислоти, оцет або господарське мило.

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