Очистить, освітлить і прибере запах: натуральна альтернатива пральному порошку із двох інгредієнтів

Прання одягу домашнім порошком обійдеться в копійки

Мийні засоби для прання не завжди справляються з плямами та забрудненнями на речах. До того ж, зазвичай їхній склад переповнений хімікатами. Тому є чудова натуральна альтернатива пральному порошку, яку легко виготовити в домашніх умовах.

Як пише видання express, харчова сода і столовий оцет відмінно підходять для прання. Ця комбінація буде коштувати вам дуже дешево, адже, швидше за все, підручні компоненти легко знайдуться на кухні.

Оцет може допомогти послабити стійке забруднення з одягу, а також пом’якшити рушники без використання агресивних мийних засобів та кондиціонерів для білизни. Тоді як харчова сода відмінно прибирає запах, підходить для речей домашніх тварин, також для освітлення білого одягу.

За ступенем, як ваш одяг старіє і зношується, він стає все більш беззахисним перед агресивними хімікатами в пральних порошках. Дешевий і щадний лайфхак-замінник мийного засобу — розчин харчової соди й оцту.

Як зробити пральний порошок із соди та оцту своїми руками? Додайте півсклянки обох інгредієнтів у відсік пральної машини перед пранням. Суміш висвітлить і очистить ваш одяг, а також нейтралізує будь-які небажані запахи.

Раніше "Телеграф" писав, що не можна робити під час прання. Одна з частих помилок – не та кількість мийного засобу, яку ви вливаєте у пральну машину.