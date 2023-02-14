Не поспішайте викидати: кавовій гущі знайшли несподіване та корисне застосування

Цей спосіб зможе зруйнувати все, що забиває ваші труби

Рано чи пізно кожна господиня чи господар стикається вдома з такою неприємною проблемою, як засмічення у каналізації. Однак не багато хто знає, що це питання можна легко вирішити обійшовшись без походу в магазин за спеціальними засобами або виклика сантехніка.

Як пише "Bestlifeonline", на допомогу несподівано може прийти напій, який є вдома практично у кожного.

Йдеться про каву. Якщо вода у вашій раковині або ванній не йде через засмічення, можна використовувати для її прочищення кавову гущу. Її необхідно змішати із засобом для миття посуду та окропом, щоб прочистити каналізацію

"Засновник і генеральний директор Home Grounds Алекс Азурі рекомендує змішувати гущу з милом і додавати суміш у каналізацію, а потім заливати її окропом. За його словами, ця комбінація зможе зруйнувати все, що забиває ваші труби", — йдеться в статті.

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