Ефект помітний уже за хвилину: який підручний продукт видаляє цвіль навколо вікон

Іноді для прибирання плісняви не варто купувати дорогі їдкі хімікати

Через високий рівень вологості або постійного конденсату на вікнах може з’являтися пліснява. Грибок розростається блискавично, тому його потрібно видалити якнайшвидше. До того ж у цьому допоможе відмінний лайфхак без хімічних засобів з магазину.

Лайфхак з харчовою содою приголомшливо видаляє цвіль навколо вікна, пише видання express. Перевага методу в його натуральності, крім того, цей трюк не вимагатиме вкладень, адже потрібний компонент легко знайти у себе вдома.

Як очистити плісняву на вікні за допомогою харчової соди

Додайте в ємність харчову соду й воду у співвідношенні два до одного і змішайте разом за допомогою старої зубної щітки. Якщо паста дуже густа, можна додати більше води. Тієї ж старої зубної щіткою нанесіть суміш на гумове ущільнення віконної рами, намагаючись не пропустити жодного місця. Залишіть пасту на 10 хвилин на поверхні.

Акуратно потріть поверхню щіткою: біла паста стане сірувато-чорною. Через хвилину ви побачите, що цвіль "зникає", а вікно стає все світлішим. Після очищення ущільнення візьміть вологу тканину з мікрофібри, щоб витерти бруд і пасту з харчової соди, що залишилася.

Раніше "Телеграф" розповідав про інший лайфхак проти цвілі в будинку. Для нього буде потрібна та ж харчова сода і ще один підручний продукт для найкращого результату.