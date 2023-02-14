Видаліть плями іржі всього за 10 хвилин: найпростіші трюки

Для усунення слідів іржі немає нічого ефективнішого, ніж натуральні інгредієнти

Чищення плитки може бути виснажливим, особливо якщо на ній є ознаки іржі. На щастя, подібні плями можна легко усунути, використовуючи підручні засоби та натуральні продукти.

Виявляється, відмінними помічниками у боротьбі з іржею на підлозі є лимони та помідори, пише портал santeplus. Ну і звичайно ж під час збирання не обійтися без оцту.

Як вивести сліди іржі з підлоги

Використовуйте лимон

Завдяки лимонній кислоті, що міститься в ньому, цей цитрус є одним з кращих натуральних засобів, що очищає, які ви можете знайти під рукою. Просто видавіть лимонний сік у миску та додайте до нього щіпку солі. Потім налийте чверть чайної ложки цього розчину на сліди іржі, залиште на 10 хвилин і почистьте підлогу старою зубною щіткою з м’якою щетиною.

Використовуйте оцет

Кислотність оцту здатна придушити найстійкіші сліди. Щоб використовувати його для видалення іржі з плитки у вашому будинку, налийте 3 столові ложки оцту на сліди іржі, залиште на 5 хвилин, а потім за допомогою чистої ганчірки почистьте підлогу і повторіть "операцію" необхідну кількість разів, доки не зникнуть всі сліди іржі.

Використовуйте помідори

Як і лимони, помідори містять лимонну кислоту, що дуже ефективна при видаленні іржі. Щоб позбутися подібних плям, особливо на керамічних поверхнях, візьміть помідор, розріжте його навпіл, насипте щіпку солі на іржаву ділянку і протріть половиною овочу. Потім залиште все на 7 хвилин, а потім протріть м’якою тканиною.

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