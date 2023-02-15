Темні мітки від скотчу на вікнах і підвіконні: найпростіші способи відмити сліди клею

Ці лайфхаки дозволять без зайвої мороки прибрати сліди від скотчу з пластикових поверхонь

Скотч — вірний помічник у будь-якій незрозумілій ситуації. Ним можна склеїти майже все. Однак перед використанням мало хто задумується про те, як його потім зняти — часто це дуже непроста задача, адже клей від скотчу може прилипнути до поверхні намертво.

Ми зібрали для вас 12 найдієвіших способів відчистити клей з пластикових поверхонь. У цьому допоможуть популярні підручні засоби, які знайдуться у кожному домі, інформує видання paralleli.

Чим прибрати сліди скотчу з пластику

Смужкою нового скотчу добре знімаються свіжі залишки від клейкої стрічки. Потрібно діяти швидко — сліди від скотчу знімаються рвучкими рухами — ви наклеюєте на проблемне місце нову смужку скотчу і ривком віддираєте клей.

Також свіжі сліди від скотчу допоможе прибрати тканина, змочена у гарячій воді. Потрібно ретельно, але без зайвих зусиль, потерти чистою ганчіркою "місце інциденту" — на усунення проблеми піде приблизно 3-4 хв.

Побутовим парогенератором теж легко позбутися від липких слідів. Дія гарячого вологого повітря допоможе швидко прибрати залишки скотчу.

А от будівельним феном або ж звичайним феном для волосся можна видалити як свіжі, так і застарілі плями. Для цього потрібно прогріти місце забруднення протягом 3 хв. Після цього береться плоска лопатка і обережно, щоб не подряпати пластикову поверхню, підчіплюється край липкої доріжки і з легкістю знімається.

Підручні засоби

Відтирають сліди від скотчу з пластику за допомогою звичайної олії, при цьому це може бути як соняшникова, так і оливкова, лляна, кунжутна чи будь-яка інша рослинна олія. Цей засіб вважається найбільш безпечним для поверхні з полімерів. Під впливом олії клей просочується і збільшується в об'ємі, а вже через 15-20 хв залишиться тільки зняти забруднення шматком чистої тканини чи навіть паперовою серветкою.

Підійдуть і спиртовмісні засоби. Головне — використовувати ті, що без барвників. Чим вища міцність засобу чи алкогольного напою, тим легше буде стерти клей. Найефективнішим вважається медичний спирт. Ним рясно змочують ватний тампон, обробляють місце забруднення, вичікують 3-5 хв і протирають ганчіркою. Але пам’ятайте, що спирт буде відбілювати поверхню, тож цей спосіб згодиться лише для білих підвіконь та інших пластикових речей.

Легко і швидко допоможе прибрати сліди від скотчу з пластику харчова сода. Для приготування суміші 1 ч.л. порошку розводять водою — до утворення кашоподібної консистенції. Цей розчин за допомогою чистої губки наносять на місце забруднення і легенько труть. Після цього "місце події" протирають спершу вологою, а потім і сухою ганчіркою.

Ще один варіант — звичайна канцелярська гумка. Однак у цьому випадку терти доведеться багато, тож цей метод підійде для тих випадків, коли зона забруднення невелика.

Хімічні способи

Уайт-спірит має властивості м'якого розчинника. Для пластикової поверхні ця рідина умовно безпечна, але краще спершу перевірити реакцію покриття на якійсь малопомітній ділянці. Зважайте, що не згодиться цей метод для кольорових та полірованих поверхонь. На інших же, аби відчистити залишки скотчу, пляму легенько натирають змоченим у бензині тампоном, ватним диском чи ватною паличкою — до повного зникнення забруднення.

Ацетон же належить до агресивних методів очищення. Він легко впорається з липкими слідами, однак може зіпсувати покриття, залишивши після себе темні плями. Тому спершу перевірте реакцію поверхні на цей засіб на якомусь малопомітному місці.

Помічником стане і миючий засіб для вікон на основі нашатирного спирту. Щоб ліквідувати залишки від клейкої стрічки, на місце забруднення бризкають трохи засобу, а потім витирають його губкою. Пізніше цю ділянку потрібно буде протерти звичайною паперовою серветкою.

Ну, і звісно ж, оцет. Щоб прибрати забруднення з пластикової поверхні, його краще не розводити водою, а використовувати у концентрованому вигляді — так він подіє набагато швидше. Змоченою в оцті губкою труть липку пляму аж до повного її зникнення. Потому цю ділянку треба буде протерти вологою тканиною або серветкою.

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