Простий засіб із ванної кімнати зробить ваше взуття новеньким на вигляд

Неймовірно простий спосіб, про який просто гріх не знати

Багато людей знають, що звичайна зубна паста з легкістю поверне чистоту і блиск підошвам білих кросівок та кедів. Однак мало хто знає, що цей же засіб буде дієвим і проти іншої проблеми зі взуттям — зношеності черевиків. Щоправда, такий фокус спрацює далеко не з усіма матеріалами.

Зробити пару на вигляд "як нова" за допомогою зубної пасти можна, якщо взуття шкіряне. В інших же випадках краще не ризикувати, попереджає pixelinform.

Як миттєво відновити шкіряне взуття

Нам потрібна невелика кількість пасти (менше горошини). Її слід нанести на суху і чисту поверхню вашої шкіряної пари, на якій були помічені потертості. За допомогою сухої м’якої ганчірки відполіруйте "проблемні" місця, а потім просто протріть вологою серветкою.

Після проведення такої процедури своє взуття ви просто не впізнаєте – потертості зникнуть прямо на очах. Однак пам’ятайте, що йдеться лише про візуальний ефект, тому час від часу таку процедуру доведеться повторювати.

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