Як перевірити, чи треба телефону ремонт після падіння: експрес-тест

Найпростіший спосіб дізнатися, чи варто бігти до сервісного центру

Якщо телефон випав із кишені або ж ви просто впустили його з рук, не переймайтеся. Ми вже розповідали, чого не варто робити, якщо ваш гаджет опинився у снігу, а також, що робити зі смартфоном, який впав у воду. Але існує ще й третій варіант: техніка може впасти на звичайну тверду поверхню. І часто після цього вона уже не хоче вмикатися…

Що робити у такому разі: як зрозуміти, чи треба нести в ремонт гаджет? Перевірити це дуже просто, передає itechua. Достатньо скористатися всього одним перевіреним методом, щоб з’ясувати, чи працює взагалі смартфон. А от дізнатися, чи потрібна йому допомога майстра, допоможе один із показників його роботи.

Як зауважують фахівці, навіть якщо пристрій вимкнувся, це ще не значить, що він повністю зламався. Можливо, у пристрої просто щось заїло під час падіння. Щоб це перевірити, змусьте телефон перезапуститися, затиснувши апаратну клавішу вимкнення. Якщо увімкнувся — ура, все добре; якщо ні — мусите нести його у ремонт.

Якщо смартфон увімкнувся після "польоту", все одно уважно його огляньте: чи немає на ньому тріщин, сколів на склі, чи всі деталі на місці і чи ніяка частина не вгнута або ж не випирає з корпусу. До сервісного центру доведеться звертатися тільки у тому разі, якщо вам щось заважає.

Якщо ж смартфон не отримав видимої шкоди під час падіння, можна провести простий тест на визначення ступеня його "травмування". Для цього простежте, наскільки швидко він буде заряджатися, і якщо показники сильно відрізнятимуться від норми, доведеться звернутися до майстра. В такому випадку не забудьте повідомити йому, що телефон падав.

Раніше ми розповідали, чому небезпечно заряджати телефон у машині. Така невинна звичка може дорого обійтися — аж до необхідності купувати новий гаджет.