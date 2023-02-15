Іменини Юрія у 2023 році: всі дні, коли Юра святкує День ангела

Мало хто знає, яке походження імені Юри

Ім’я Юрій — дуже гарне, до того ж, ще й дуже поширене в Україні. "Телеграф" розібрався, звідки воно взялося, що означає, і коли всі Дні ангела Юрія протягом року.

Значення імені Юрій

Маловідомий факт: насправді ім’я Юрій — спрощена форма давньогрецького імені Георгій, яке сформувалося зі слів "земля" і "робота" і буквально означає "землероб" або "хлібороб". Цікаво, що так само з’явилося і ім’я Єгор. На сьогодні і ім’я Юрій, і ім’я Єгор вже давно є самостійними іменами.

Саме ім’я Юрій популярне в таких країнах як Україна, Білорусь, Грузія та росія. Зустрічаються такі форми як Юра, Юрчик, Юрко, Юрець, Юр, Юрасік, Юрік. В інших мовах це ім’я звучить як Джорджі, Хорхе, Джордж, Джорджі.

Коли День ангела Юрія?

Носії імені Юрій святкують свої іменини лише п’ять разів на рік за церковним православним календарем.

Перерахуємо їх усі:

17 лютого, 6 липня, — святий князь Георгій (Юрій) Всеволодович Володимирський;

6 травня, — святий Юрій (Георгій) Переможець Змієборець;

13 серпня — мученик Юрій (Георгій) Петроградський (Новицький);

11 листопада, — Юрій Поборник.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чому чоловікам за прикметами категорично не рекомендується дарувати труси та шкарпетки.