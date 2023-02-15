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Юрко, з Днем ангела! Красиві листівки та короткі поздоровлення на іменини Юрія

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
Дата публікації
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Автор
Зібрали варіанти привітань із Днем ангела Юрія на будь-який смак Новина оновлена 15 лютого 2023, 19:32
Зібрали варіанти привітань із Днем ангела Юрія на будь-який смак. Фото telegraf.com.ua

Не забудьте привітати Юрця з іменинами

Ім’я Юрій має цікаве походження та дуже поширене в Україні. Раніше ми розповіли, яке значення цього імені і коли всі Дні ангела Юра протягом року. Тепер же "Телеграф" приготував добірку привітання з іменинами для Юрія у віршах, прозі, картинках та листівках українською.

Короткі привітання з Днем ангела Юрія своїми словами

  • Юрочко! Нехай життя твоє буде легким і безтурботним, а всі неприємності і проблеми обходять тебе десятою дорогою і не псують настрою. З іменинами, любий!
  • Вітаю із Днем ангела Юрія! Бажаю кар’єрних успіхів, богатирського здоров’я і ніколи не сумувати. Нехай кожен день приносить лише радість та щастя.
  • Юрію, з іменинами! Бажаю, щоб поряд з тобою завжди були близькі, надійні та перевірені часом люди, бажаю ніколи не сумніватися у своїх силах і рухатись тільки вперед.
  • З Днем ангела, Юрко! Хочу побажати тобі на свято, щоб у твоїй родині панував мир і гармонія, всі твої близькі були здорові, і ви ніколи не знали матеріальних труднощів. Вітаю!
  • Юра! У День твого ангела хочу побажати, щоб всі твої цілі досягалися, і здійснювалися навіть найсміливіші мрії. Ти заслужив бути щасливим та успішним. З іменинами!

Листівки для привітання Юрія з Днем ангела

День ангела Юрія привітання українською
День ангела Юрія листівки та картинки українською
Іменини Юрія привітання українською
З Днем ангела Юрій — Листівки та привітання з іменинами Юрія українською
Вітання з Днем ангела Юрія у віршах українською
З Днем ангела Юрія картинки українською

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що означає за народними прикметами, якщо ви знайшли у чашці з чаєм волосся.

Теги:
#Поздоровлення #Юрій #День ангела #Іменини