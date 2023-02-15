Юрко, з Днем ангела! Красиві листівки та короткі поздоровлення на іменини Юрія

Не забудьте привітати Юрця з іменинами

Ім’я Юрій має цікаве походження та дуже поширене в Україні. Раніше ми розповіли, яке значення цього імені і коли всі Дні ангела Юра протягом року. Тепер же "Телеграф" приготував добірку привітання з іменинами для Юрія у віршах, прозі, картинках та листівках українською.

Короткі привітання з Днем ангела Юрія своїми словами

Юрочко! Нехай життя твоє буде легким і безтурботним, а всі неприємності і проблеми обходять тебе десятою дорогою і не псують настрою. З іменинами, любий!

Вітаю із Днем ангела Юрія! Бажаю кар’єрних успіхів, богатирського здоров’я і ніколи не сумувати. Нехай кожен день приносить лише радість та щастя.

Юрію, з іменинами! Бажаю, щоб поряд з тобою завжди були близькі, надійні та перевірені часом люди, бажаю ніколи не сумніватися у своїх силах і рухатись тільки вперед.

З Днем ангела, Юрко! Хочу побажати тобі на свято, щоб у твоїй родині панував мир і гармонія, всі твої близькі були здорові, і ви ніколи не знали матеріальних труднощів. Вітаю!

Юра! У День твого ангела хочу побажати, щоб всі твої цілі досягалися, і здійснювалися навіть найсміливіші мрії. Ти заслужив бути щасливим та успішним. З іменинами!

Листівки для привітання Юрія з Днем ангела

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що означає за народними прикметами, якщо ви знайшли у чашці з чаєм волосся.