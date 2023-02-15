Именины Юрия в 2023 году: все дни, когда Юра празднует День ангела

Мало кто знает, каково происхождение имени Юры

Имя Юрий, — весьма красивое, к тому же еще и очень распространенное в Украине. "Телеграф" разобрался, откуда оно взялось, что значит, и когда все Дни ангела Юрия в течение года.

Значение имени Юрий

Малоизвестный факт: на самом деле имя Юрий, — упрощенная форма древнегреческого имени Георгий, которое сформировалось из слов "земля" и "работа" и буквально значит "земледел" или "хлебороб". Интересно, что таким же образом появилось и имя Егор. На сегодня и имя Юрий, и имя Егор уже давно являются самостоятельными именам.

Конкретно имя Юрий популярно в таких странах как Украина, Беларусь, Грузия и россия. Встречаются такие формы как Юра, Юрчик, Юрко, Юрец, Юр, Юрасик, Юрик. В других языках это имя звучит как Георги, Хорхе, Джордж, Джорджи.

Когда День ангела Юрия?

Носители имени Юрий празднуют свои именины всего пять раз в году по церковному православному календарю.

Перечислим их все:

17 февраля, 6 июля, — святой князь Георгий (Юрий) Всеволодович Владимирский;

6 мая, — святой Юрий (Георгий) Победитель Змееборец;

13 августа, — мученик Юрий (Георгий) Петроградский (Новицкий);

11 ноября, — Юрий Поборник.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, почему мужчинам по приметам категорически не рекомендуется дарить трусы и носки.