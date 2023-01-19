Именины Егора в 2023 году: все дни, когда Егор празднует День ангела

Не все знают, но "Егор" — форма имени "Георгий"

Имя Егор пусть не самое популярное в Украине на сегодняшний день, однако все равно часто встречается. "Телеграф" решил рассказать, каково значение имени Егор, и когда все именины Егора в году.

Значение имени Егор

Изначальной формой имени считается Георгий, которое в народе упростилось ввиду того, что в древнерусской речи не произносилось начальное мягкое "г". Имя Георгий же произошло от греческого Георгиос, что переводится как "земледелец" и считалось эпитетом Зевса.

Также используются такие формы имени как Егорка, Гоша, Гошуня, Гуня, Гога, Жора, Гора, Егорушка.

Среди известных украинцев с именем Егор можно вспомнить таких как: режиссер Егор Бенкендорф, политики Егор Соболев, Егор Фирсов, дипломат Егор Божок, футболисты Егор Лугачов, Егор Кривошей, Егор Демченко, Егор Картушов, Егор Попович, велогонщик Егор Дементьев, триатлонист Егор Мартыненко, хоккеист Егор Егоров.

Когда День ангела Егора?

Егор десятки раз в году справляет именины по церковному православному календарю. Перечислим главные из них:

17 февраля , — святой князь Георгий (Юрий) Всеволодович Владимирский;

, — святой князь Георгий (Юрий) Всеволодович Владимирский; 6 мая, 16 ноября, 23 ноября, 6 декабря , — великомученик Георгий Победоносец;

, — великомученик Георгий Победоносец; 18 июня, — великий князь Игорь Ольгович (в крещении Георгий) Черниговский и Киевский.

Также перечислим по месяцам все дни, когда отмечают День ангела Егора, включая менее важные:

11, 21, 30 января;

4, 10, 17, 24, 27 февраля;

6, 17, 18, 23, 24 марта;

5, 15, 17, 18, 20, 26 апреля;

2, 6, 10, 26, 29 мая;

8, 18, 19, 27 июня;

4, 9, 10, 16, 23 июля;

2, 3, 13, 31 августа;

6, 8, 10, 21 сентября;

2, 11, 14, 15, 29 октября;

3, 10, 16, 20, 23, 27 ноября;

9, 16, 31 декабря.

Напомним, ранее "Телеграф" также рассказывал, почему по народным приметам строго запрещено спать на двух подушках.