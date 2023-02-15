Всього один продукт здатний відполірувати раковину до блиску: швидко та бюджетно

Простий засіб, який не подряпає та не зіпсує раковину.

Засмічення – це не єдина проблема з раковиною, з якою стикаються господині на кухні. Згодом, раковина стає набагато тьмянішою, і на ній з’являються потоки та розлучення від постійного миття посуду, що дуже псує зовнішній вигляд усієї кухні. Як боротися із засміченнями ми вже розповідали, а тепер розбираймось, як повернути раковині колишній блиск.

Виявляється, впоратися з цією проблемою допоможе лише один продукт, який завжди знаходиться під рукою в кожному будинку, пише портал prostoway. І йдеться про звичайне борошно.

Як відмити раковину до блиску

Борошно — це чудовий м’який абразив, який не ушкоджує поверхні і якісно справляється із забрудненнями. Що робити:

Вимийте раковину звичайним способом, промийте чистою водою і витріть насухо. Після цього поверхню покрийте тонким шаром борошна, візьміть губку або серветку і трохи потріть. Борошно поступово злипатиметься і скочуватиметься, збираючи залишки жиру та бруду. Потім максимально зберіть залишки борошна серветкою, але не змивайте все водою, щоб не засмітити труби.

Раніше "Телеграф" розповідав, як можна почистити раковину до блиску і звести нанівець жирні розлучення, плями та бруд. Для цього вам знадобляться лише три інгредієнти.