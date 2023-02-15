Навіщо заморожувати зубну пасту: хитрі трюки від японських домогосподарок

Трюки, які варто взяти на озброєння

А ви знали, що зубну пасту можна використовувати не лише для чищення зубів? А ось японські домогосподарки вже давно "відкрили" її корисні властивості під час збирання. Наприклад, трохи білої зубної пасти може допомогти відбілити пожовклий пластик, однак і це ще не все.

Найчастіше японці заморожують зубну пасту невеликими порціями, щоб після використання її під час прибирання, пише портал santeplus. Як може стати в пригоді заморожена зубна паста — читайте далі.

Як можна використовувати зубну пасту під час збирання

Наприклад, заморожена паста може допомогти вам вивести плями на килимі. Все, що потрібно зробити, це натерти їх замороженими кубиками зубної пасти і після промити водою.

Також зубна паста допоможе позбутися неприємного запаху, що походить від вашої обробної дошки. Натріть її замороженим кубиком зубної пасти, і більше ніяких неприємних запахів, що заважають користуватися цим кухонним посудом, не буде.

Раніше ми розповідали, який простий продукт поверне блискучий вигляд старої сковороди. Щоб скористатися цим простим лайфхаком, вам навіть не доведеться нічого додатково купувати.